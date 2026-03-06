Burkina Faso: Gendarmerie nationale - Le nouveau chef d'Etat-major, colonel Issa Yaguibou aux commandes

Le chef d'Etat-major général des armées, général de brigade, Moussa Diallo, a présidé la cérémonie de passation de commandement entre le chef d'Etat-major de la Gendarmerie nationale entrant, colonel Issa Yaguibou et celui sortant, colonel Kouagri Natama, jeudi 5 mars 2026, à Ouagadougou.

Le colonel Issa Yaguibou est le nouveau chef d'Etat-major de la Gendarmerie nationale du Burkina Faso. Il a été nommé par décret présidentiel du 25 février 2026. Afin d'entrer pleinement dans ses fonctions de commandement, il a été installé, jeudi 5 mars 2026, à Ouagadougou. C'était en présence de la hiérarchie militaire, du personnel de la Gendarmerie nationale, des autorités civiles et des invités de marque. Cette prise de commandement a été présidée par le chef d'Etat-major général des armées, général de brigade, Moussa Diallo.

« Officiers, sous-officiers, militaires du rang de la Gendarmerie nationale, par le Président du Faso, vous reconnaitrez désormais pour chef, le colonel Issa Yaguibou et vous lui obéiriez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois ». C'est par cette phrase, que le chef d'Etat-major général des armées, général de brigade Moussa Diallo, a installé le nouveau chef d'Etat-major de la Gendarmerie nationale, colonel Issa Yaguibou. Après le « garde à vous », du chef d'Etat-major de la Gendarmerie nationale sortant, colonel Kouagri Natama, a remis le drapeau, signe de la fin de son commandement, au chef d'Etat-major des armées, général de brigade, Moussa Diallo.

Dans un cérémonial militaire, le colonel Issa Yaguibou a reçu son bâton de commandement à travers le drapeau, des mains du général de brigade, Moussa Diallo. « La Gendarmerie nationale du Burkina Faso à mon commandement, garde à vous », a été le premier commandement du nouveau chef d'Etat-major, Issa Yaguibou.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Intensifier la lutte contre le terrorisme

Il a rendu grâce à Dieu pour sa nouvelle fonction tout en traduisant sa reconnaissance au président du Faso pour la distinction. « Je réitère ma loyauté et ma fidélité au chef de l'Etat et lui redit toute ma fierté de servir mon pays à cette fonction », a-t-il dit. A une période historique où le Burkina Faso a amorcé une Révolution progressiste populaire (RPP), le colonel Issa Yaguibou a souligné que les actions de son commandement seront en droite ligne avec la vision des plus hautes autorités du Burkina Faso et des directives de la hiérarchie.

Ainsi, a-t-il soutenu, ces actions vont porter principalement sur 4 axes, à savoir, l'intensification de la lutte contre le terrorisme et les formes de criminalités et de protection des personnes et des biens, la poursuite de la réorganisation et du positionnement institutionnel de la Gendarmerie nationale. Il a cité, aussi l'amélioration de l'image de l'institution et de sa communication interne et externe et le renforcement de la cohésion interne et de la synergie avec les autres entités. En recevant le commandement de la gendarmerie, il a fait une mention spéciale à son devancier, le colonel Koagri Natama, en lui exprimant toute sa fierté d'avoir servi sous son commandement et sa reconnaissance pour l'oeuvre accomplie sous ses ordres.

A ses hommes, le nouveau chef d'Etat-major de la Gendarmerie nationale, il a rappelé les grandes attentes de son institution et le rôle décisif qu'elle doit jouer dans le contexte multidimensionnel. Il les a exhortés à la discipline, la loyauté, l'engagement, le sacrifice et la solidarité. Une série de félicitations au nouveau chef d'Etat- major de la Gendarmerie nationale a mis fin à la cérémonie de passation de commandement.