Burkina Faso: Commission nationale de contrôle des armes - Le nouveau secrétaire permanent prend les rênes

Le nouveau Secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes (SP/CNCA) a été officiellement installé dans ses fonctions, le jeudi 5 mars 2026. Il remplace à ce poste le général de brigade aérienne, Wendwaoga Kéré. La cérémonie de passation de charges s'est déroulée dans la salle de conférence de la structure, en présence du personnel et des partenaires institutionnels sous la présidence du secrétaire général de la Primature, Abdou-Salam Gampené.

Officier de son état, Wend Benedo Jean Sylvestre Korogo a été nommé à cette fonction lors du Conseil des ministres du 26 février 2026. Il succède ainsi au général de brigade aérienne, Wendwaoga Kéré à la tête de cet organe stratégique chargé de coordonner la lutte contre la prolifération et le trafic illicite des armes au Burkina Faso. Le secrétaire général de la Primature a salué le travail accompli par le secrétaire permanent sortant avant de souhaiter plein succès à son successeur dans ses nouvelles fonctions.

« Si, les plus hautes autorités ont porté leur choix sur votre personne, c'est sans doute au regard des qualités et de l'expérience que vous avez déjà démontrées. Je vous souhaite plein succès dans cette nouvelle mission », a déclaré Abdou-Salam Gampené. Il a invité le nouveau responsable à privilégier le travail d'équipe et à maintenir une collaboration harmonieuse avec l'ensemble du personnel et les différents services concernés par ses missions. Le secrétaire permanent sortant, le général de brigade aérienne, Wendwaoga Kéré, a salué l'accompagnement et le soutien institutionnel dont il a bénéficié tout au long de sa mission, ainsi que l'engagement du personnel du secrétariat permanent.

A l'heure du bilan, le général Wendwaoga Kéré a également mis au compte de ses désormais anciens collaborateurs les acquis engrangés par le CNCA : « les résultats enregistrés sont le fruit d'un travail collectif, d'un esprit d'équipe et d'une franche collaboration. Face aux contraintes et aux défis, vous avez su faire preuve de résilience et d'abnégation », a-t-il indiqué à l'endroit des collaborateurs. Evoquant les priorités de son mandat, après avoir salué les acquis de son prédécesseur, Wend Benedo Jean Sylvestre Korogo a assuré vouloir oeuvrer au renforcement des performances de la commission nationale de contrôle des armes.

Il a également exprimé sa volonté de poursuivre la mise en oeuvre des stratégies nationales en la matière et de consolider la collaboration avec l'ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre la prolifération des armes. Le Secrétariat permanent de la Commission nationale de contrôle des armes (SP/CNCA), structure rattachée à la Primature, est l'organe technique chargé de coordonner les actions de l'Etat en matière de lutte contre la prolifération et le trafic illicite d'armes, un enjeu majeur dans le contexte sécuritaire actuel du Burkina Faso.