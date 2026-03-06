Burkina Faso: Présentation du sélectionneur des Etalons - Amir Abdou dévoile sa feuille de route

La nomination de Amir Abdou à la tête des Etalons du Burkina Faso ouvre une nouvelle page pour la sélection nationale. Présenté officiellement à Ouagadougou, le jeudi 5 mars 2026, au siège de la Fédération burkinabè de football, le technicien franco-comorien a esquissé les grandes lignes de son projet pour redonner de l'élan à l'équipe nationale.

Nouveau patron de l'encadrement technique des Etalons A, Amir Abdou a été présenté officiellement, le jeudi 5 mars 2026 à Ouagadougou par le président de la Fédération burkinabè de football, Oumarou Sawadogo. A cette occasion, le technicien franco-comorien a dévoilé les grandes orientations de son projet pour relancer la sélection nationale. Entre diagnostic de l'effectif, recherche d'équilibre tactique, intégration de nouveaux talents et renforcement de l'esprit collectif, le nouveau sélectionneur entend bâtir une équipe compétitive, capable de répondre aux ambitions du football burkinabè.

Dès sa première prise de parole devant la presse, Amir Abdou a tenu à rappeler la place du Burkina Faso dans le paysage du football africain. Conscient des attentes des dirigeants et du public, il a insisté sur la nécessité d'obtenir rapidement des résultats tout en construisant un projet solide sur le moyen terme. « Nous allons tout mettre en oeuvre pour être performants très rapidement avec cette sélection », a-t-il affirmé. Avant toute mise en place tactique, le nouveau patron de l'encadrement technique des Etalons souhaite procéder à une analyse détaillée de l'équipe.

Selon lui, cette étape est essentielle pour comprendre le fonctionnement actuel du groupe et identifier les ajustements nécessaires. Il explique avoir déjà entamé un travail d'analyse basé sur les dernières performances de la sélection. « Ce qui est important, c'est d'arriver à faire un diagnostic et une analyse de cette équipe sur les quatre derniers matchs afin de dégager ses forces et ses faiblesses », a-t-il indiqué. Cette approche méthodique traduit la volonté du technicien de bâtir son projet sur des données concrètes plutôt que sur de simples impressions. L'objectif est d'avoir une vision claire du potentiel de l'effectif avant d'engager les changements nécessaires.

Parmi les premières observations du sélectionneur, figure la question de l'équilibre du groupe. Amir Abdou estime que l'équipe dispose d'un effectif relativement fourni, mais que certains postes manquent encore de solutions ou de concurrence. « Il y a un effectif assez pléthorique, mais certains postes ne sont pas suffisamment équilibrés », a-t-il reconnu. Dans cette perspective, l'une de ses priorités sera d'identifier les profils capables de combler ces manques afin de renforcer la compétitivité de la sélection. Ce travail passera notamment par un suivi plus poussé des joueurs évoluant à l'étranger, mais aussi par une observation attentive du championnat national.

L'importance du scouting et des joueurs binationaux

Le nouveau sélectionneur accorde également une place importante à la détection de nouveaux talents. Pour lui, le renforcement de l'équipe passera par un travail de scouting rigoureux, notamment en direction des joueurs binationaux susceptibles de rejoindre la sélection. Cette stratégie vise à élargir le réservoir de talents et à renforcer la concurrence au sein du groupe. Parallèlement, Amir Abdou a tenu à rappeler l'importance des joueurs évoluant dans le championnat burkinabè. « Il ne faut pas oublier les joueurs locaux.

Beaucoup d'entre eux émergent dans le championnat avant d'aller s'illustrer à l'étranger », a-t-il souligné. Au-delà du renforcement de l'effectif, Amir Abdou souhaite insuffler une nouvelle dynamique au sein de l'équipe nationale. Selon lui, l'introduction progressive de nouveaux joueurs pourrait apporter davantage d'énergie et de fraîcheur au groupe. « Il sera important d'amener de la fraîcheur dans cette sélection », a-t-il déclaré. Toutefois, cette volonté de renouvellement ne signifie pas une rupture totale avec les cadres actuels. Le sélectionneur privilégie plutôt une transition progressive, combinant l'expérience des anciens et l'enthousiasme de la nouvelle génération.

Au-delà des aspects tactiques et techniques, Amir Abdou accorde une importance particulière à la dimension humaine de son projet. Pour lui, une sélection nationale doit fonctionner comme une véritable famille. « Une équipe nationale est une famille. Il faut savoir composer avec le groupe et amener les joueurs à dépasser leurs limites », a-t-il expliqué. Dans cette optique, le sélectionneur souhaite instaurer une culture de responsabilité et d'engagement autour du maillot national. « Porter le maillot de la sélection n'est pas un fait banal.

On joue pour un pays », a-t-il insisté. Conscient de l'attente qui entoure les Etalons, Amir Abdou sait qu'il devra rapidement convaincre par les résultats. Passionné de football, le peuple burkinabè espère voir la sélection nationale retrouver un niveau de performance capable de rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Le nouveau sélectionneur assure être prêt à assumer cette pression.

« Le peuple est exigeant et il a besoin de résultats. C'est légitime. Nous allons travailler pour être prêts dès les prochaines dates FIFA », a-t-il assuré. Avec ce projet axé sur l'équilibre de l'effectif, la détection de nouveaux talents et le renforcement de l'esprit d'équipe, Amir Abdou espère insuffler une nouvelle dynamique aux Etalons. Les prochaines échéances internationales permettront de mesurer les premiers effets de cette nouvelle orientation.