Sénégal: Financement solidaire - La valeur des waqf estimée à plus de 4,6 milliards de FCfa

Le waqf suit son bonhomme de chemin. Entre janvier 2025 et janvier 2026, 12 nouveaux waqf privés ont été enregistrés pour une valeur cumulée de plus de 408 millions de FCfa. Ceci porte, aujourd'hui, la valeur des waqf formalisés et enregistrés auprès de l'institution à plus de 4,6 milliards de FCfa.

La Haute autorité du Waqf (Haw) a organisé, hier, jeudi 5 mars 2026, la deuxième édition de son « Iftar » institutionnel. Cette rencontre annuelle a réuni de nombreuses personnalités issues des pouvoirs publics, des autorités religieuses, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers ainsi que des représentants du corps diplomatique et de la société civile. L'objectif de ce rendez-vous est de renforcer le dialogue avec l'ensemble des acteurs engagés dans le développement du waqf au Sénégal.

Le président de la Commission de supervision de la Haw, El Hadji Amar Lô, a rappelé le caractère pionnier de cette institution en Afrique subsaharienne. Il a expliqué que son architecture repose sur deux organes complémentaires : la Commission de supervision et la Direction générale. Insistant sur la dimension sociale du waqf, il a souligné qu'il ne s'agit pas seulement d'un acte de charité, mais d'un mécanisme structuré de solidarité et de justice sociale capable de mobiliser des ressources au service du développement.

Le directeur général de la Haw, Dr Ahmed Lamine Athie, a, pour sa part, présenté le bilan des activités de l'institution pour l'année 2025 ainsi que les perspectives pour 2026. Il a indiqué que 12 nouveaux waqf privés ont été enregistrés entre janvier 2025 et janvier 2026, pour une valeur cumulée de plus de 408 millions de FCfa. Au total, la valeur des waqf formalisés et enregistrés auprès de l'institution est, aujourd'hui, estimée à plus de 4,6 milliards de FCfa.

Par ailleurs, près de 400 waqf identifiés, mais non encore formalisés, représentent un potentiel estimé à plus de 17 milliards de FCfa.

Le directeur général a également mis en avant les avancées enregistrées dans l'opérationnalisation des waqf publics. Parmi les projets phares figure la construction d'un immeuble de 20 niveaux à Dakar-Plateau. Les revenus de cet édifice serviront à financer durablement les « daaras » modernes soutenus par la Banque islamique de développement (Bid). Un projet pilote de cantines scolaires, appuyé par un waqf monétaire, permet déjà de prendre en charge 1.600 élèves dans deux établissements de Dakar.

Dans le domaine agricole, le programme Wapec, dédié à l'élevage caprin, a été lancé dans les départements de Podor et de Koungheul, avec plus de 2.000 ménages bénéficiaires.

Représentant le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, dans un discours lu par Al Aminou Lô, ministre d'État auprès du président de la République, a salué la contribution du waqf à la mobilisation de ressources au service du développement national. Il a rappelé que le gouvernement, sous l'impulsion du président Bassirou Diomaye Faye, a placé l'année 2026 sous le signe de l'économie sociale et solidaire, une orientation stratégique qui accorde une place importante aux instruments de solidarité structurée.