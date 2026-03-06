Sénégal: Qualifications à la Coupe du monde féminine - Les Lionnes préparent la bataille de Porto Rico

L'équipe nationale féminine de basket poursuit sa préparation en direction de San Juan à Porto Rico où elle doit disputer, du 11 au 17 mars prochain, les qualifications pour la Coupe du monde prévue en Allemagne. Hier, en fin de matinée, au troisième jour de leur mise en train, le coach Cheikh Sarr et ses adjoints, Mborika Fall et Dame Diouf, ont travaillé avec les Lionnes dans une ambiance très détendue de retrouvailles dans leur antre du stadium Marius Ndiaye. Mais, sur un effectif de 18 joueuses, 4 sont encore attendues dans la Tanière.

En cette période de Ramadan et de Carême, seuls quelques reporters sont venus assister à la séance. Les joueuses ont fait des exercices physiques sous le regard de l'encadrement technique. Mais le coach Sarr doit faire sans Cierra Dillard qui revient de blessure et a changé de club. Toutefois, il peut compter sur la capitaine Yacine Diop, Léna Timéra, Ndioma Kane... Les Lionnes, qui avaient participé au dernier Afrobasket, sont très enthousiastes.

Elles savent à quoi s'attendre dans le groupe de Porto Rico où elles affronteront les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne et l'Italie. Un groupe très relevé, d'après les observateurs. Se qualifier sera donc un grand défi pour le Sénégal qui entrevoit déjà la bataille de Porto Rico. Le sélectionneur Cheikh Sarr est très conscient de l'adversité qui l'attend. Tout comme ses joueuses.

« Dans notre groupe des éliminatoires, toutes les équipes ont leur chance. Maintenant, il y a des équipes de renom, mais on va tout faire pour se qualifier », a déclaré Aminata Ly. La pensionnaire du Sporting Bkennaya, au Liban, estime que le Sénégal peut faire un bon tournoi. « L'équipe dispose de nombreuses joueuses talentueuses. Avec le nouvel entraîneur, j'espère qu'on ira loin. Quand je suis arrivée, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. C'est pareil pour les autres joueuses qui sont très à l'aise », a-t-elle fait savoir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres