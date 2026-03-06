Sénégal: Biennale de Venise 2026 - Issa Samb et Seyni Awa Camara à l'honneur dans l'exposition principale

Dakar — La 61e Exposition internationale d'art de la Biennale de Venise 2026, prévue du 9 mai au 22 novembre en Italie, rendra hommage à deux figures majeures de la création sénégalaise, le peintre et performeur Issa Samb, dit "Joe Ouakam" (1945-2017), et la sculptrice Seyni Awa Camara (1945-2026), décédée en janvier, a appris l'APS du site de la fondation organisatrice.

Les deux artistes figurent parmi les 111 participants retenus pour l'exposition principale par la curatrice suisso-camerounaise Koyo Kouoh, nommée directrice artistique du département des arts visuels de cette édition en novembre 2024 et décédée en mai 2025 alors que les préparatifs étaient en cours.

Fondatrice du centre d'art Raw Material Company à Dakar, Koyo Kouoh laisse une empreinte significative sur cette édition, dont la mise en oeuvre a été poursuivie par une équipe de commissaires, parmi lesquels la curatrice Marie-Hélène Pereira.

"La Biennale de Venise, avec le soutien indéfectible de sa famille, a décidé de réaliser l'exposition afin de préserver, enrichir et diffuser largement ses idées et l'oeuvre qu'elle a menée avec un dévouement sans faille jusqu'à la fin", indique la fondation dans un texte dévoilant, le 25 février, la liste des artistes invités.

Selon ce document, Koyo Kouoh avait déjà défini les grandes orientations du projet curatorial, notamment son cadre théorique, la sélection des artistes et des oeuvres, le choix des auteurs du catalogue, l'identité graphique de l'exposition, l'architecture des espaces ainsi que le dialogue engagé avec les artistes participants.

L'exposition réunit des artistes individuels, des duos, des collectifs et des organisations artistiques issus de différentes régions du monde. La sélection a été pensée autour de résonances et d'affinités entre pratiques artistiques parfois éloignées, mais porteuses de convergences esthétiques et conceptuelles.

"En s'intéressant notamment à des artistes travaillant à Salvador, Dakar, San Juan, Beyrouth, Paris ou Nashville, Koyo a cherché à comprendre comment leur ingéniosité, l'étendue de leurs expérimentations matérielles et leurs idées visionnaires dialoguent avec d'autres artistes et mouvements", soulignent les commissaires.

Parmi les espaces majeurs de l'exposition figure un dispositif intitulé "Sanctuaires", où la curatrice rend hommage à deux "créateurs de mondes incandescents" : Issa Samb, alias Joe Ouakam, et l'artiste américaine Beverly Buchanan (1940-2015).

Artiste, poète, dramaturge et cofondateur du collectif Laboratoire Agit'Art à Dakar, Issa Samb a été, selon le texte, "une présence constante, un mentor et une source d'inspiration" pour Koyo Kouoh, qui avait déjà mis en valeur sa pratique et sa philosophie de vie à travers plusieurs projets internationaux.

L'oeuvre de Beverly Buchanan, découverte plus récemment par la curatrice, propose pour sa part des lectures subtiles et percutantes des lieux et des communautés.

Commentant la présence sénégalaise à cette édition, la fondatrice et présidente de l'agence d'ingénierie culturelle Siriworo estime qu'il s'agit d"'une belle reconnaissance de la profondeur, de la diversité et de la constance de l'écosystème artistique sénégalais".

Selon elle, le Sénégal réunira à ce rendez-vous mondial "trois forces majeures" de sa scène artistique : "la puissance spirituelle de Seyni Awa Camara, l'avant-garde de Joe Ouakam et la pensée critique de Raw Material Company", une présence marquée également par "l'empreinte de notre bien-aimée Koyo Kouoh, sénégalaise de coeur".

"Voir ces trois voix du Sénégal figurer dans la sélection officielle est une vraie fierté", écrit-elle sur les réseaux sociaux, estimant que cette participation confirme "la place essentielle de la création contemporaine sénégalaise dans l'un des espaces les plus regardés du monde de l'art".

Outre le Sénégal, plusieurs artistes africains issus notamment du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Maroc, de la République démocratique du Congo, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire figurent parmi les 111 participants à l'exposition principale.