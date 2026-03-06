Sénégal: Guerre au Moyen-Orient - Echange téléphonique entre le président Faye et le Prince héritier saoudien

5 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu au téléphone mercredi dans la soirée avec le prince héritier et Premier ministre d'Arabie Saoudite, Mohammed ben Salman ben Abdulaziz Al Saoud, au sujet de l'escalade militaire en cours au Moyen-Orient, a-t-on appris de l'agence saoudienne de presse (SPA).

"Son Altesse Royale le prince Mohammed ben Salman ben Abdulaziz Al Saoud, Prince héritier et Premier ministre, a reçu un appel téléphonique de Son Excellence le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye", rapporte l'agence publique d'information du Royaume d'Arabie Saoudite.

"Au cours de l'entretien téléphonique, les développements de la situation (au Moyen-Orient) ont été passés en revue à la lumière de l'escalade militaire actuelle dans la région", a de son côté indiqué le ministère saoudien des Affaires étrangères, sur le réseau social X.

L'escalade militaire déclenchée le 28 février par Israël et les Etats-Unis d'Amérique sur l'Iran a des répercussions sur plusieurs pays du Moyen-Orient y compris l'Arabie Saoudite.

