Afrique: Biennale de la danse en Afrique - L'Ecole des sables organise une rencontre d'informations, vendredi

Dakar — L'Ecole des sables de Toubab Dialaw organise, vendredi, à 17 heures, une réunion d'informations consacrée à l'organisation de la Biennale de la danse en Afrique, prévue pour la première fois au Sénégal, du 29 avril au 3 mai prochain, a appris, jeudi, l'APS des organisateurs.

La rencontre avec les journalistes, prévue au Centre culturel régional Blaise Senghor, une structure des partenaires dans l'organisation de l'évènement, sera également marquée par la présence de la chorégraphe et danseuse sénégalaise Germaine Acogny, figure emblématique de la danse contemporaine africaine et fondatrice de l'Ecole des Sables de Toubab Dialaw.

Avec l'équipe de production de la biennale de la danse, Germaine Acogny, a rencontré le 24 février dernier la directrice de la Compagnie du théâtre national Daniel Sorano, Oumy Diakhaté, structure associée à l'organisation.

Après Maputo en 2023, Dakar prend le relais de cette biennale de la danse en Afrique en 2026. Portée aujourd'hui par un comité de pilotage indépendant, l'évènement avait été initiée par l'Institut français en 1997.