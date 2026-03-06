Afrique: Biennale de la danse en Afrique - L'Ecole des sables organise une rencontre d'informations, vendredi

5 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Ecole des sables de Toubab Dialaw organise, vendredi, à 17 heures, une réunion d'informations consacrée à l'organisation de la Biennale de la danse en Afrique, prévue pour la première fois au Sénégal, du 29 avril au 3 mai prochain, a appris, jeudi, l'APS des organisateurs.

La rencontre avec les journalistes, prévue au Centre culturel régional Blaise Senghor, une structure des partenaires dans l'organisation de l'évènement, sera également marquée par la présence de la chorégraphe et danseuse sénégalaise Germaine Acogny, figure emblématique de la danse contemporaine africaine et fondatrice de l'Ecole des Sables de Toubab Dialaw.

Avec l'équipe de production de la biennale de la danse, Germaine Acogny, a rencontré le 24 février dernier la directrice de la Compagnie du théâtre national Daniel Sorano, Oumy Diakhaté, structure associée à l'organisation.

Après Maputo en 2023, Dakar prend le relais de cette biennale de la danse en Afrique en 2026. Portée aujourd'hui par un comité de pilotage indépendant, l'évènement avait été initiée par l'Institut français en 1997.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.