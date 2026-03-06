Sénégal: Kaffrine - Trois individus condamnés à trois ans de prison ferme pour vol de bétail

5 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Trois individus ont été condamnés, jeudi, à trois ans de prison ferme et à payer chacun une amende de 500 000 francs CFA par le tribunal de grande instance (TGI) de Kaffrine (centre), à l'issue d'une audience de flagrants délits pour vol de bétail commis l'aide d'un moyen de locomotion, a constaté l'APS.

Les faits remontent à la nuit du dimanche 22 au lundi 23 février 2026, aux environs de 4 heures du matin, à Pafa, un village du département de Malem Hodar, dans la région de Kaffrine.

D'après les éléments de l'enquête, les trois individus opéraient en bande organisée selon un mode opératoire consistant à dérober du bétail bien identifié, et une fois leur forfait accompli, à transporter le troupeau volé à l'aide de leur charrette.

Par la suite, ils essaient de se procurer un moyen de transport plus adapté afin de regagner leur lieu de repli.

Le tribunal de grande instance de Kaffrine les a reconnus coupables d'avoir dérobé huit bovins avant d'être arrêtés par les forces de sécurité.

