Sénégal: Des députés sénégalais s'imprègnent des enjeux du Partenariat pour une transition énergétique juste

Dakar — Une formation en vue d'une bonne compréhension du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) a été dispensée aux membres de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'énergie et des ressources minérales, jeudi, à Dakar.

Le Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels (CRADESC) a pris part à l'organisation de l'atelier de formation destiné aux parlementaires, pour leur permettre d'exercer pleinement leurs prérogatives dans la mise en oeuvre du JETP.

"Si le Sénégal aspire à une transition énergétique juste, inclusive et maîtrisée, celle-ci doit impérativement être politiquement assumée, juridiquement encadrée et démocratiquement contrôlée, d'où l'importance des institutions telles que l'Assemblée nationale", a dit Fatoumata Diallo, la directrice exécutive du CRADESC.

L'atelier de formation fait partie des activités que déroule le Projet de renforcement des capacités des acteurs non étatiques (RICAN) en vue de la mise en oeuvre du JETP au Sénégal. "Cette nouvelle phase du RICAN axée sur l'engagement des parlementaires en leur qualité d'architectes du cadre législatif, de garants de la transparence des engagements publics et de défenseurs des populations face aux répercussions non seulement de la transition énergétique, mais de l'ensemble des politiques énergétiques de notre pays, rêvait une importance capitale", a souligné Mme Diallo.

Selon elle, les activités de ce projet, menées avec la collaboration des élus locaux et des médias, ont permis d'adopter plusieurs déclarations reflétant, entre autres, les priorités communautaires et territoriales.

Le JETP fournit un soutien additionnel au gouvernement en l'aidant à accélérer la mise en oeuvre de sa politique de promotion de l'accès juste et durable des Sénégalais à l'énergie, a signalé la directrice exécutive du CRADESC.

"Ce cadre permet d'outiller les parlementaires, de leur donner les bons moyens de défense et les bonnes informations, afin qu'ils puissent utiliser ces données probantes, mener des activités de plaidoyer et influencer les décisions, parce que les parlementaires font du lobbying positif", a expliqué Samba Dang, le cinquième vice-président de l'Assemblée nationale.

D'après lui, le Sénégal sera non seulement un pays exportateur et producteur de pétrole, mais aussi "l'un des meilleurs pays" en matière de transition écologique, à l'image de l'Allemagne.

"L'appropriation institutionnelle du JETP par l'Assemblée nationale est essentielle pour garantir un suivi éclairé, une législation pertinente et un contrôle rigoureux des politiques gouvernementales", a souligné Diogomaye Diaw, le premier vice-président de la commission de l'énergie et des ressources minérales de l'Assemblée nationale.

Selon lui, l'atelier de formation est une "occasion unique" pour les parlementaires de mieux comprendre les enjeux techniques, économiques et sociaux de la transition énergétique, de contribuer activement aussi à la mise en oeuvre du JETP.

Le Partenariat pour une transition énergétique juste est un accord signé en 2023 par le Sénégal et d'autres pays, pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables, avec un objectif de 40 % de sources renouvelables dans le mix énergétique sénégalais, d'ici à 2030.