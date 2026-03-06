Sénégal: Fatick - Le G7 prévoit de durcir son plan d'actions revendicatif

Le G7, la confédération formée des syndicats les plus représentatifs dans l'enseignement moyen et secondaire, a fait part, jeudi, de sa volonté de durcir son plan d'actions afin de protester contre les coupes sur les salaires de février d'enseignants en arrêts de travail alternés depuis quatre mois.

"Nous comptons corser ce plan d'actions. Au lieu de prendre ses responsabilités face à la situation, l'Etat a défalqué des sommes disproportionnées sur les salaires. Nous allons poursuivre notre mouvement pour l'amener à dépasser cette situation", a notamment déclaré à la presse le secrétaire général de la section de Fatick (centre) de l'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal (UDEN/Fatick).

Ibrahima Ndiaye s'exprimait ainsi en marge d'un sit-in devant le siège de l'inspection d'académie de Fatick, organisé par les syndicats affiliés au G7 pour dénoncer.

Il a également souligné que le syndicat ne dispose pas de "revendications émergentes contrairement à ce que laisse croire le gouvernement", précisant que leur revendications datent de 2022 sous le régime de Macky Sall (2012-2024).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous avons mis les revendications en pause avec le changement de régime, mais nous réclamons les mêmes choses", c'est-à-dire "la situation des enseignants décisionnaires qui partent à la retraite dans des conditions dérisoires, la surimposition sur les rappels et les lenteurs administratives", a dit Ibrahima Ndiaye.

"L'école sénégalaise ne respire plus. Les enseignants sont démotivés à cause des lenteurs administratives, qui ont causé du tort aux décisionnaires", a réitéré le syndicaliste enseignant, qui invite par ailleurs le gouvernement à avoir une "rencontre sérieuse" avec les syndicats d'enseignants.