Tunisie: Jeûne et reflux gastrique - Comment éteindre ce « feu » à l'oesophage

Fritures, plats gras et épicés, soupe, pâtisseries acidulées...durant le mois de Ramadan, nos mets sont souvent beaucoup trop riches pour un système digestif fragile. Du coup si bon nombre de personnes saines souffrent déjà d'aigreurs, de brûlures la majorité écrasante des personnes sujettes au reflux gastriques souffrent doublement durant la période de jeûne. Leur nuit ressemble alors à une période cauchemardesque où leur œsophage est en feu les empêchant d'avoir une bonne nuit de sommeil. Comment éviter les aigreurs et le reflux gastro-oesophagien (RGO) durant le ramadan, les médecins recommandent justement d'ajuster les habitudes alimentaires et les positions de repos entre l'Iftar et le S'hour.

Les règles à respecter

Les médecins s'accordent à dire qu'il est absolument nécessaire de fractionner les repas si l'on ne veut pas faire souffrir le système digestif. Ils conseillent dans ce sens de ne pas consommer de grande quantité de nourriture d'un coup, mais de diviser l'Iftar en deux à trois petits repas pour ne pas surcharger l'estomac. Il en est de même pour l'hydratation où ils recommandent de boire de petits verres d'eau entre l'Iftar et le S'hour sans jamais boire beaucoup d'eau d'un coup.

Ils conseillent également de bien prendre le temps de mastiquer parce que le fait de manger trop vite favorise justement la remontée d'acide. Les aliments à privilégier, selon les spécialistes sont les céréales complètes, les légumes et les fruits comme les bananes qui facilitent la digestion.

Aliments et boissons à éviter

L'ennemi numéro un du reflux gastrique est le gras et le frit. En effet, es spécialistes expliquent que les aliments riches en matières grasses ralentissent la digestion et déclenchent le reflux. Il en est de même pour les plats épicés et acides. Du coup les plats piquants, trop épicés, les sauces de tomate et les agrumes ne sont pas à privilégier. Quant aux café, thé, boissons gazeuses et chocolat, ils sont aussi à consommer avec beaucoup de modération car ils affaiblissent la valve de l'oesophage ce qui favorise la sensation de brûlure.

Les pâtisseries et les jus très sucrés sont aussi à réduire car ils peuvent augmenter les ballonnements et par ricochet, la sensation d'aigreur.

Hygiène de vie et sommeil

Outre l'alimentation, il existe un ensemble de règles à suivre pour éviter les crises de brûlures d'estomac. La première règle est incontestablement celle de ne pas s'allonger après manger. Les médecins recommandent d'attendre au moins 2 à 3 heures après l'Iftar ou le S'hour avant de dormir. Et ce, pour permettre une vidange gastrique complète. A ce titre, les médecins préconisent une marche de 30 minutes, environ deux heures après l'Iftar, pour stimuler la digestion.

Ils conseillent aussi de surélever la tête pendant le sommeil en utilisant un oreiller supplémentaire ou en surélevant la tête du lit de 15 à 20 cm afin d'empêcher l'acide de remonter mécaniquement.