Ile Maurice: Contre le harcèlement, des mots et des actes

La Westcoast International Secondary School a donné un coup d'envoi fort à sa campagne du Mois de lutte contre le harcèlement le mardi 3 mars. Portée par les valeurs de l'établissement avec respect, bienveillance, responsabilité et intégrité, cette mobilisation a rappelé la conviction simple que chaque élève doit pouvoir se sentir vu, valorisé et soutenu au sein de la communauté.

Le ton a été donné lors d'une assemblée dirigée par les élèves. Face à leurs camarades, les intervenants ont livré un message direct: «Les mots ont du poids, choisissez-les avec soin et ne soyez pas spectateurs quand quelqu'un est blessé.»

En confiant cette prise de parole aux élèves, l'école a misé sur l'appropriation collective et sur le courage de ceux qui refusent l'indifférence. L'objectif était de faire de l'empathie un réflexe, et du respect une responsabilité partagée.

Hors les murs de l'école, la campagne a également pris en compte une réalité incontournable que le harcèlement ne s'arrête pas à la sortie des classes. Un expert en cyberharcèlement a été invité pour sensibiliser les élèves à l'impact des comportements en ligne et à la notion de responsabilité numérique. Dans la même logique, une session similaire a été proposée aux parents, renforçant le partenariat entre l'école et la maison afin d'agir ensemble, de façon cohérente, face aux situations de harcèlement.

Le point final de cette mobilisation a été une marche silencieuse dans la région de Cascavelle. Pour Elliott Fricot, Head Boy (photo) de Westcoast, cette campagne a été une source de fierté : «Soyez bienveillants les uns envers les autres, car nous ne pouvons jamais mesurer le poids de nos mots et de nos actes.» Ensemble, la communauté Westcoast a affirmé qu'elle est plus forte que le harcèlement.