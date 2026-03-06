Ile Maurice: VTT - Le coup d'envoi demain avec la Constance Palco MTB Race

La saison 2026 de VTT à Maurice prend son envol demain avec la Constance Palco MTB Race. Ce sera la première épreuve de la ligue nationale réintroduite par la commission de VTT de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC). Le rendez-vous est fixé à partir de 8h, avec un départ donné dans la cour de la Maison historique de Constance, cadre emblématique d'un événement qui est devenu incontournable pour les vététistes mauriciens.

Au programme, deux formats de course seront proposés aux participants. Les juniors s'élanceront pour un parcours de 20 kilomètres, tandis que l'épreuve principale se disputera sur une distance de 40 kilomètres. Cette dernière promet d'offrir un spectacle relevé, avec près de 600 mètres de dénivelé positif et un tracé inédit pensé pour mettre en valeur la richesse naturelle des terres de Constance.

Contrairement aux éditions précédentes, les organisateurs ont choisi cette année d'abandonner le principe des boucles pour proposer un grand parcours unique. Une décision prise à la demande des coureurs, désireux de vivre une expérience plus immersive. L'itinéraire permettra ainsi de traverser une grande diversité de paysages, allant du chassé de Carcenac aux vallons de Beau Bois, en passant par les cressonnières, les champs de canne, les vergers et plusieurs zones forestières ombragées.

Le tracé conduira également les participants à travers le site du futur Mall de l'Est, actuellement en développement par General Construction, partenaire premium de l'événement, avant de revenir vers la Maison historique de Constance pour l'arrivée.

Sur le plan sportif, le parcours a été conçu pour offrir un terrain varié et exigeant. Certaines sections mettront les compétences techniques des coureurs à l'épreuve, notamment dans les zones rocailleuses du chassé de Carcenac, tandis que d'autres portions plus roulantes permettront d'accélérer le rythme à travers les plaines et les vallons. Un mélange de technicité et de paysages naturels qui devrait séduire aussi bien les compétiteurs aguerris que les passionnés de balade.

Au total, 115 participants sont attendus sur la ligne de départ. Le plateau réunira plusieurs figures bien connues du VTT mauricien, mais aussi de jeunes talents prometteurs qui profiteront de cette première manche pour se mesurer à l'élite locale.

La course s'inscrit dans une démarche de développement du VTT à Maurice, initiée il y a quatre ans en collaboration avec la fédération. Après deux premières éditions, Constance avait accueilli en 2025 la première édition de l'épreuve sur ses terres, une initiative qui s'est depuis imposée comme un rendez-vous important du calendrier.

Pour Hubert Harel, CEO de Palco et co-organisateur de la course, l'objectif est clair : «Notre objectif est d'aider les sportifs à évoluer et à continuer à développer la discipline à Maurice.» Un constat partagé par Loïc de Robillard, Business Development Manager de Constance et directeur sportif de l'épreuve, qui souligne que «les terres de Constance offrent un terrain exceptionnel permettant aux coureurs de découvrir des paysages très variés dans un même parcours».