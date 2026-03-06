Madagascar: Analanjirofo - Pénurie de carburant à Fenoarivo Atsinanana

Grogne des consommateurs et des clients des stations d'essence à Fenoarivo Atsinanana, dans la région Analanjirofo. La vente de carburant est insuffisante au niveau des stations de service. De longues files interminables de motos et de voitures se forment devant les deux seules stations existantes, à savoir Galana à Ampasipotaka et Shell, dans la ville de Fenoarivo Atsinanana.

« Faire la queue est devenu une véritable épreuve. Nous attendons pendant des heures, mais lorsque notre tour arrive, l'essence est déjà épuisée. Les pompes sont vides. Nous repartons bredouilles après deux heures d'attente », déplorent les automobilistes et les motocyclistes.

La majorité des consommateurs se plaignent de ce problème et des difficultés d'approvisionnement. Ils dénoncent une concurrence déloyale et l'existence d'un marché noir. « Des spéculateurs collectent du carburant pour le revendre au marché noir, à plus de 6 000 ariary le litre. Ils s'approvisionnent en jerricans et en bouteilles dans les stations-service de la capitale de l'Analanjirofo.

Ils sont très nombreux et pratiquent des prix exorbitants, au détriment des consommateurs. Ils tirent ainsi des profits importants, alors qu'ils ne disposent pas des documents légaux, à savoir le numéro d'identification fiscale (NIF) et le numéro statistique. Les autorités doivent intervenir pour mettre fin à cette situation», a déclaré un usager.

« Le stock ne dure pas plus de deux jours auprès de ces deux stations d'essence. Du coup, la livraison accuse un grand retard en raison de l'état exécrable de la route nationale 5 reliant Fenoarivo Atsinanana à Toamasina. Des clients du district voisin de Vavatenina et de Morondrano viennent également s'approvisionner chez nous à Fenoarivo Atsinanana. Ce n'est pourtant pas suffisant pour tout le monde », a déclaré un conducteur de moto.

Dans un contexte où les volumes disponibles ne couvrent pas les besoins d'un district de plus de 300 000 habitants, les achats en bidons et en jerricans peuvent être un facteur aggravant de la pénurie. Cette pratique facilite la revente hors circuit officiel et détourne une partie du carburant au détriment des usagers qui s'approvisionnent directement à la pompe. Une limitation de ce mode d'achat, voire son encadrement, pourrait ainsi être une piste pour réduire le trafic et limiter l'alimentation du marché parallèle.

Le nombre de la population dans la commune urbaine est de plus de 41 000 habitants.