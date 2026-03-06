Ile Maurice: Journée faste pour la FCC - Des saisies de biens de luxe et deux arrestations

Bijoux, trois valises d'argent, voitures de luxe, bouteilles de whisky, bois de santal et même un bateau... Autant d'éléments saisis lors d'une importante opération menée par la Financial Crimes Commission (FCC) hier dans le Nord, principalement à Goodlands.

Cette descente s'inscrit dans le cadre d'une enquête portant sur un présumé réseau de trafic de drogue et de blanchiment. Deux personnes ont été arrêtées, en vertu des sections 36 et 37 de la FCC Act pour blanchiment d'argent. L'une d'elles est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom pour l'acquisition du bateau saisi par la FCC à Bain-de-Rosnay, dans le Nord.

Selon les premières informations, deux équipes de la FCC ont été mobilisées simultanément dans cette opération à plusieurs volets visant Avinash Luchoo, un homme d'affaires très connu dans le Nord, ainsi que certains de ses proches collaborateurs, déjà placés sous surveillance depuis un certain temps. Les enquêteurs s'intéressaient notamment à leur train de vie, jugé particulièrement luxueux, qui avait soulevé de nombreuses interrogations.

Accompagné de son avocat, Me Ashley Hurhangee, l'homme d'affaires a été conduit au siège de la FCC pour les besoins de l'enquête, où il a été arrêté pour blanchiment d'argent. Harris Greedhur, cousin du principal suspect, est, lui, soupçonné d'avoir agi comme prête-nom dans certaines transactions financières. Les enquêteurs de la FCC estiment qu'il aurait contribué à dissimuler des fonds dont la valeur dépasserait Rs 8 millions.

L'homme d'affaires Avinash Luchoo, alias «Poum», à son arrivée au siège de la FCC, hier.

Lors des perquisitions menées notamment à Madame Azor, à Goodlands, les officiers ont procédé à d'importantes saisies. Parmi les objets retrouvés figuraient des valises contenant de fortes sommes d'argent, des bijoux, du matériel informatique, ainsi que plusieurs bouteilles de whisky de grande valeur. Les enquêteurs ont également saisi plusieurs véhicules de luxe, soupçonnés d'avoir été acquis grâce à des fonds d'origine douteuse.

Par ailleurs, ils examinent des éléments liés à l'importation présumée de bois de santal dans plusieurs conteneurs, une activité commerciale qui pourrait avoir servi de couverture pour des opérations de blanchiment d'argent.

Selon les informations recueillies, les autorités s'intéressent également à certaines dépenses ostentatoires, notamment le financement et le sponsoring d'un concert, qui pourrait avoir été utilisé pour injecter de l'argent d'origine suspecte dans le circuit légal.

L'opération, qui s'est poursuivie durant une grande partie de la journée, pourrait conduire à d'autres arrestations et saisies, alors que les enquêteurs de la FCC tentent désormais d'établir l'ampleur exacte du réseau et l'origine des fonds soupçonnés d'avoir été blanchis. À l'heure où nous mettions sous presse, les enquêteurs estimaient le butin saisi...