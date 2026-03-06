Ile Maurice: Volley-ball - Remontada du QBVC face au SDOVB pour atteindre le dernier carré

L'équipe féminine du Quatre-Bornes VBC a arraché sa qualification pour les demi-finales du 30e Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7) hier au terme d'un long combat. Les championnes de Maurice ont su faire preuve de caractère pour inverser une situation défavorable et avoir le dernier mot sur le Saint-Denis Olympique VB (SDOVB) au tie-break après 2h04 de jeu.

Après une entrée en matière catastrophique avec la perte des deux premiers sets, 13-25 et 20-25, les Quatre-Bornaises ont relevé la tête. Elles ont d'abord remporté le 3e set, 25-16 avant d'égaliser à deux manches partout (25-20). Requinquées à bloc et alors que les Dionysiennes de leur coté baissaient pied, la capitaine Valentine Paul et ses coéquipières allaient gérer efficacement le tie-break pour le remporter 15-11 et gagner le droit de disputer les demifinales.

«C'était un match très intense. On a tout donné, on s'est rendu coup pour coup. On a peut-être pas bien entamé le match, on est passées à coté dans le premier set mais après tout s'est enclenché et on a eu notre dynamique. Pour la suite, on espère rentrer dans nos matches beaucoup plus rapidement comme ça ce sera moins fatigant pour nous. C'est épuisant de jouer cinq sets. Je suis très fière de mon équipe», a commenté la capitaine.

Aujourd'hui, au Palais des Sports de Roche Caïman, le QBVC retrouvera en demi-finale le Tampon Gecko Volley qui l'avait éliminé au stade de quarts de finale l'an dernier et qui vient de le battre en poule il y a quatre jours. Il est certain que les Quatre-Bornaises seront déterminées à laver ce double affront. Natacha Guermeur et ses coéquipières seront sans doute plus fraîches après avoir passé seulement 1h02 sur l'aire de jeu face aux Seychelloises de Premium Cobra (25-11, 25-9, 25-14).

L'équipe masculine du Saint-Denis Olympique VB tentera de prendre le dessus sur la Gendarmerie Nationale de Madagascar qui l'avait privé de finale l'année dernière

En masculin, la demi-finale opposant les champions de Rodrigues, Oranges Club Sportif d'Amitiés et le tenant du titre, Tampon Gecko Volley s'annonce très disputé. La fougue de Fabrice PierreLouis et ses camarades suffira-t-elle pour venir à bout des expérimentés Réunionnais ?

En tout cas, les Rodriguais sont avides de revanche après avoir perdu en demi-finale contre ce même adversaire l'an dernier. La seconde demi-finale sera aussi un remake de 2025 entre les Malgaches de la Gendarmerie Nationale et les Réunionnais du Saint-Denis Olympique. Le champion de la Grande Île a tout intérêt de se méfier des Dionysiens qui ne viendront pas sur le terrain la fleur au fusil.

Par ailleurs, les matches de classement se sont poursuivis hier et les deux représentants mauriciens sont sortis vainqueurs de leur duel. Les garçons du Quatre-Bornes VBC ont battu Zamfi de Mayotte, 25-21, 25-22, 25-14.

Aujourd'hui, ils tenteront de finir en beauté en décrochant la 5e place. De son coté, Port-Louis Fire Star a disposé de Mutuelle Assurance Malagasy, 21-25, 25-23, 25-23 et 25-19 et jouera aujourd'hui contre les Mahorais du VC Tsingoni pour la 9e place.

Ces derniers ont dominé Brotherood des Seychelles hier, 25-15, 23-25, 26-24 et 25-21. Dans le match pour les 13e-14e places, le duel 100 % comorien a tourné à l'avantage de Racine face à Nioumachoi, 25-23, 25-11 et 25-16. Enfin, dans la joute féminine pour les 9e-10e places, les Réunionnaises de Moineau Volley Péi ont battu les Rodriguaises d'Oranges Club Sportif d'Amitiés, 25-20, 25-11 et 25-16.

Le programme des demi-finales

(Aujourd'hui au Palais des Sports de Roche Caïman)

12h : Tampon Gecko Volley (Reu) vs Oranges Club Sportif d'Amitiés (Rod) (hommes)

14h : Quatte-Bornes VBC (Mce) vs Tampon Gecko Volley (Reu) (dames)

16h : City Ladies (Sey) vs Anse Royale (Sey) (dames)

18h : Saint-Denis Olympique VB (Reu) vs Gendarmerie Nationale (Mad) (hommes)