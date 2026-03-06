Togo: 'Meuniers, ces esclaves des temps modernes', d'après Edoh et le MMLK

opinion

Même s'ils ne le sont pas dans tous les sens du thème, ils ont une situation où condition de vie presque similaire. Et c'est ce que le MMLK du Pasteur Edoh Komi relève en faisant un focus sur ces acteurs de la vie communautaire dans tous les coins et recoins du pays.

Eux, ce sont les meuniers, acteurs indispensables du processus qui conduit au bout de la table de chaque ménage avec l'aliment de base des Togolais, la pâte.

Meuniers, les travailleurs les plus oubliés et vulnérables de notre société

Le Mouvement Martin Luther King dénonce l'esclavage des temps modernes et appelle les exploitants des moulins à se conformer au code du travail. Le travail au Togo notamment dans le secteur privé est encadré par un code de travail auquel tout employeur doit se conformer. C'est en fonction de ce code que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est défi et fixé depuis 2023 à 52.500 F. Or, l'on constate tristement que la loi sociale est éperdument violée et foulée aux pieds par les employeurs sans être inquiétés. Au rang de ces employeurs, figurent les exploitants des moulins.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces derniers au lieu d'exploiter les moulins, exploitent plutôt les meuniers. Après avoir échangé avec les meuniers, l'on a facilement l'impression que nous sommes encore à la période d'esclavage. Ceci démontre à suffisance que certains secteurs de notre société sont abandonnés et laissés à leur triste sort.

Le cas des meuniers est révoltant et n'est sans doute que l'esclavage des temps modernes. Ils n'ont pas de contrat de travail (c'est un véritable luxe), ils travaillent entre 12h et 15 h par jour (lundi à samedi) sans congés, ne sont pas déclarés à la caisse, ne reçoivent aucune prime et perçoivent entre 5.000 à 10.000 F par mois, les plus chanceux et bénis sont à 15.000 F. Quelle profanation de l'être humain créé à l'image de Dieu ?

Face à ce traitement inhumain et dégradant, le Mouvement Martin Luther King interpelle l'Etat, le patronat et les organisations syndicales à agir pour imposer la loi sociale aux exploitants des moulins qui selon les témoignages font beaucoup de profits au détriment des meuniers. Le Mouvement Martin Luther King se réserve le droit d'accompagner les meuniers dans une prochain mouvement d'humeur notamment une grève de 3 jours dans le secteur. Le Mouvement Martin Luther King les appelle à la mobilisation pour la réussite de cette opération.