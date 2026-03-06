Ile Maurice: Richard Duval reçoit deux prix à l'ITB de Berlin

Le ministre du Tourisme, Richard Duval (photo), a été doublement honoré hier, lors de l'ITB de Berlin, l'un des plus grands salons internationaux du tourisme : Tourism Minister of the Year in the Indian Ocean et Destination of the Year - Beach Experiences of the Indian Ocean.

Ces récompenses ont été décernées lors de la cérémonie organisée par la Pacific Area Travel Association, qui distingue chaque année les meilleures initiatives et entreprises du secteur touristique dans la région.

L'ITB de Berlin est reconnue pour mettre en lumière les acteurs les plus innovants et performants du tourisme mondial, et ces prix viennent confirmer l'excellence du travail réalisé à Maurice. Le ministre Richard Duval a tenu à adresser ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à ce succès : les opérateurs touristiques, l'équipe de la Mauritius Tourism Promotion Authority, l'ensemble du ministère du Tourisme ainsi que le Premier ministre Navin Ramgoolam pour sa confiance.

Il a conclu son allocution en félicitant l'ensemble du pays : «Hard work pays. Se enn gran loner pou nou pei ek pou tou bann Morisien. Viv Moris!» Ces distinctions sont non seulement une reconnaissance personnelle pour le ministre, mais également une fierté pour Maurice, qui confirme sa place sur la carte touristique internationale grâce à ses plages et ses expériences uniques.