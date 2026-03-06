Congo-Kinshasa: Freddy Kita appelle les Congolais à s'unir autour d'un idéal de paix

Le coordonnateur de la plateforme « Camp de la République », Freddy Kita, appelle les Congolais, quelles que soient leurs langues, origines ou religions, à se rassembler autour d'un idéal de paix pour construire le pays.

Dans une déclaration faite jeudi 5 mars devant la presse, il a présenté l'unité et la cohésion nationale comme des valeurs cardinales capables de sortir la RDC des sentiers battus.

« Nous devons travailler ensemble, main dans la main, pour construire un avenir meilleur pour nos générations futures. Je lance un appel à tous les Congolais, sans distinction d'origine, de langue ou de religion, à se rassembler autour de l'idéal commun de paix, de justice et de prospérité. Nous devons mettre fin aux conflits qui nous divisent, qui nous affaiblissent, et construire un pays plus fort et plus uni. La diversité de notre pays est une richesse ; nous devons la valoriser pour le bien de tous », a déclaré cet ancien vice-ministre de la Coopération internationale (2017-2019).

Freddy Kita a regretté que la RDC fasse face à de nombreux défis menaçant sa stabilité et son progrès, malgré ses importantes ressources potentielles.

Il est convaincu que les Congolais, unis, ont la capacité de surmonter ces difficultés.

Cet acteur politique estime également que la paix et la sécurité constituent des conditions essentielles au développement du pays.

A cet effet, il a encouragé les Forces armées de la RDC pour leur bravoure et leur sacrifice dans la lutte contre « les agresseurs rwandais et leurs supplétifs ».

Pour Freddy Kita, la sécurisation du pays doit être l'affaire de tous, et pas uniquement celle de l'État:

« Nous devons ensemble sécuriser le pays et le rendre stable. Cela passe par la formation de notre jeunesse et la promotion du dialogue entre nos communautés. Je salue également le travail des organisations humanitaires et de la société civile qui oeuvrent pour aider les populations vulnérables et promouvoir la paix ».

A cette occasion, il a rendu hommage au Chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour ses efforts constants en faveur de la stabilité, de la paix en RDC, ainsi que pour son engagement en faveur de la démocratie et de la bonne gouvernance.

Abordant la question de la Constitution, Freddy Kita estime que la loi fondamentale « n'est ni une bible ni un coran », et peut donc être modifiée selon les réalités et les circonstances du pays.

Il a par ailleurs appelé l'ensemble de la classe politique et sociale à soutenir la candidature de la RDC au secrétariat général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), estimant que ce poste pourrait renforcer la coopération du pays avec les autres États francophones.