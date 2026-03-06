Congo-Kinshasa: Des centaines de caisses de munitions et diverses armes découvertes à Djugu (FARDC)

L'armée congolaise annoncé jeudi 5 mars avoir découvert, la veille, plusieurs centaines de caisses de munitions, des armes de type AK-47, des PKM, des armes de pointe, des bombes, grenades et plusieurs autres effets de guerre à Noro, territoire de Djugu (Ituri).

Selon des sources sécuritaires de la région, ces engins de mort étaient cachés dans un faux site d'or aménagé pour la cause.

Ce sont des FARDC, alertées par la population locale, qui ont fait cette découverte pendant qu'elles menaient une opération de ratissage de la zone.

Selon plusieurs sources locales, ces effets de guerre appartiendraient à la milice Convention pour la révolution populaire (CRP) de Thomas Lubanga.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce jeudi, vidéos à l'appui, le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, a affirmé que c'était au cours d'une opération ciblée menée par les forces loyalistes pour réduire la capacité logistique de nuisance de ce groupe armé.

Il a ajouté que cette énième découverte d'armes et munitions de guerre, la plus importante jamais opérée dans le territoire de Djugu, marque un pas décisif dans l'éradication de ce groupe rebelle et ses alliés, qui endeuillent la province et fauchent des vies innocentes.

Pour sa part, la société civile locale salue la collaboration de la population avec les forces armées. Elle encourage les FARDC à aller jusqu'au bout afin d'anéantir la menace de la CRP et de permettre ainsi le retour des déplacés dans leurs milieux d'origine.

Il y a deux semaines, les FARDC avaient présenté à la presse locale plusieurs centaines d'armes de guerre et de munitions récupérées au cours d'opérations militaires contre ce même groupe armé dans le territoire de Djugu, mais aussi contre les ADF dans les territoires d'Irumu et de Mambasa.