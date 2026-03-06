Tunisie: Ramadan 2026 - El Halfaouine revêt ses plus beaux atours pour l'ouverture de « Tajalliyat El Halfaouine »

TUNIS — La quatrième édition de la manifestation ramadanesque « Tajalliyat El Halfaouine » (Illuminations d'El Halfaouine) s'est ouverte dans la soirée du jeudi 5 mars 2026, sur la place El Halfaouine, dans la médina de Tunis où l'art fait revivre l'âme de la Médina de Tunis qui a revêtu ses plus autours pour l'occasion.

La soirée d'ouverture a été marquée par la présence d'un public nombreux composé d'habitants du quartier et de visiteurs de la médina, venus assister aux premiers spectacles de ce rendez-vous qui, ces dernières années, s'est attaché à redonner vie à cet espace public et à le replacer au coeur de l'activité culturelle durant le mois de Ramadan.

Le programme du premier jour a débuté par une série de performances artistiques, entre représentations des arts de la scène et expériences artistiques contemporaines.

Vers 21H00, la place El Halfaouine a accueilli un spectacle de clown présenté par les étudiants de l'Ecole pratique des métiers du théâtre-Ecole de l'acteur, dans le cadre d'un atelier encadré par un spécialiste de cet art. Les étudiants ont proposé une performance interactive reposant sur le jeu corporel et gestuel, inspirée des techniques du théâtre physique et du comique corporel, créant ainsi une atmosphère animée et une interaction directe avec le public présent.

Le programme de la soirée s'est poursuivi à 22h00 avec un spectacle scénique intitulé « Just Robotics Show ».

Basé sur des effets de lumière et des technologies visuelles contemporaines, ce spectacle a proposé une expérience mêlant mouvement, lumière et rythme, dans une forme artistique actuelle qui a suscité l'attention du public et apporté une diversité aux représentations proposées lors de l'ouverture de cette édition 2026 de « Tajjaliyat El Halfaouine ».

Le moment phare de la soirée d'ouverture a été le spectacle du chanteur soufi Ahmed Jelmem, qui a présenté une performance musicale intitulée « Houyem ».

Cette création repose sur un dialogue entre le chant soufi et le patrimoine musical tunisien. Ahmed Jelmem a expliqué que le titre du spectacle évoque l'abandon mystique dans la présence divine, précisant que l'œuvre ne suit ni programme fixe ni ordre préétabli des chants, mais s'appuie sur une improvisation spirituelle et la liberté de passer d'un mode musical à un autre, au gré du ressenti du moment et de la réaction du public.

Le spectacle s'inscrit dans une expérience musicale où se rencontrent les influences maghrébines et les sonorités venues d'ailleurs, nourries par les voyages artistiques de l'interprète, notamment en Inde et en Turquie. Toutefois, la structure musicale demeure principalement ancrée dans les mélodies traditionnelles tunisiennes.

Ahmed Jelmem a interprété plusieurs pièces patrimoniales dans des versions revisitées, parmi lesquelles « Gamret Ellil », « Ellayl Zéhi » et « Ya Latif ».

Organisée par le Théâtre national tunisien (TNT) sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, «Tajalliyat El Halfaouine» se poursuivra jusqu'au 10 mars courant avec un programme artistique et culturel varié mêlant théâtre, arts de la scène, chant spirituel, musique et spectacles d'animation.