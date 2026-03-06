Tunisie: Le Président Saïed rappelle les constantes - Patrie, indépendance et continuité de l'Etat

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a rencontré jeudi, au palais de Carthage, le président de l'assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala et le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali.

Lors de cette réunion, le chef de l'Etat a souligné que ce qui rassemble les Tunisiens et ne peut faire l'objet de désaccord entre eux, c'est la patrie, l'indépendance et la continuité de l'Etat, selon un communiqué de la présidence de la République. Il a souligné que le peuple tunisien, détenteur de la souveraineté, a décidément tranché ses priorités, ajoutant qu'il incombe à tous d'oeuvrer à les concrétiser chacun dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par le texte de la Constitution.

Tout en relevant que la divergence des vues et des opinions dans le cadre de la Constitution est un "fait normal", le président Saïed a souligné que le devoir national sacré commande de faire montre d'unité et de cohésion avec le peuple tunisien qui n'a de cesse de faire preuve de conscience élevée en toute circonstance.

"Tant que nous émanons de la même source de souveraineté, il nous importe d'oeuvrer sans relâche à éradiquer les causes de la souffrance de notre peuple", a t-il encore martelé, réaffirmant l'engagement à amorcer "une nouvelle histoire" du pays fondée sur la justice, l'équité et l'égalité entre tous les citoyens.

S'adressant à eux qui s'acharnent encore à mener une "guerre d'usure" contre le pays, le chef de l'Etat a affirmé que "l'heure de vérité" va sonner très bientôt, rappelant que "nul n'est au-dessus de la loi", et "qu'il n'y aura aucune trêve dans la lutte contre la corruption."

Tout en rappelant que le peuple tunisien attend encore des progrès significatifs dans tous les domaines, dont certains commencent déjà à se concrétiser dans la réalité, le président Saïed a exhorté les Tunisiens à s'unir autour de leur patrie et à miser sur le génie tunisien, se déclarant optimiste en la capacité de la jeunesse à contribuer de manière agissante à l'avenir de leur pays et à relever les défis qui se posent.