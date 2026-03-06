Congo-Brazzaville: Droits des femmes - Bee Green Academy mise sur la sensibilisation

À l'occasion du mois de mars dédié aux révendications des droits des femmes, l'institut spécialisé dans les métiers verts a réuni, le 4 mars à Pointe-Noire, des expertes pour une masterclass en faveur de ses étudiantes et des femmes. Entre techniques de prise de parole et lutte contre les violences de genre, l'événement « Woman's day » a offert aux participantes des outils concrets pour leur émancipation.

Le développement durable ne se limite pas à l'écologie mais passe aussi par l'équilibre social et l'égalité des chances. C'est avec cette vision que la Bee Green Academy a célébré, le 4 mars, l'édition de son « Woman's day ». Un rendez-vous conçu comme un carrefour d'échanges pour armer les femmes face aux défis contemporains.

Le premier temps fort de cette journée a été marqué par l'intervention de Daysie Portella. Journaliste reconnue et figure de l'émission « Coeur de femme » sur Canal+, elle a partagé son expertise sur un levier de pouvoir essentiel, à savoir la parole. Lors de cet atelier interactif, elle a transmis aux participantes les clés pour briser le plafond de verre de la timidité. Elle a axé son intervention sur la structuration du discours pour un impact maximal et la gestion du stress ainsi que de la posture physique. Les techniques d'affirmation de soi dans les milieux professionnels à forte pression ont été également dévelopées.

Le second volet de la masterclass a abordé la thématique sur les violences ayant pour base le genre. Pour en parler, Bee Green Academy a reçu Jessica Mamoni Goma, substitut du procureur à la Cour d'appel de Pointe-Noire et figure de proue du Groupe de réflexion contre ces violences.

Faisant preuve de pédagogie et de fermeté, la magistrate a rappelé que la connaissance de la loi est la première arme des victimes. Elle a notamment insisté sur l'identification des différentes formes de violences (Physiques, psychologiques, économiques).

« À travers cette initiative, nous réaffirmons notre engagement pour la promotion des femmes. Il s'agit de former une jeunesse consciente des défis liés au développement durable et à l'égalité des genres », ont expliqué les responsables de Bee Green Academy. En mêlant soft skills et sensibilisation citoyenne, la Bee Green Academy prouve que la transition écologique et la responsabilité sociétale des entreprises sont indissociables de la dignité humaine. Les participantes sont reparties non seulement avec des connaissances théoriques, mais surtout avec la confiance nécessaire pour s'affirmer, tant dans leur vie privée que professionnelle.