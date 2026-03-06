Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Anatole Collinet Makosso anime une conférence de presse sur le bilan à mi-parcours de la campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso

À mi-parcours du bilan à l'issue des premières étapes de la campagne électorale présidentielle pour le scrutin prévu les 12 et 15 mars, et avant la poursuite de celle-ci dans d'autres départements, Anatole Collinet Makosso, premier directeur national adjoint, porte-parole chargé des relations publiques du candidat Denis Sassou N'Guesso, a animé une conférence de presse le 4 mars, au siège de la direction de campagne à Brazzaville.

Pour cette rencontre interactive dédiée à tirer les enseignements et perspectives, avaient été conviés les organes de la presse nationale et internationale accrédits en République du Congo et les porte-parole thématiques du candidat. Durant près de deux heures, Anatole Collinet Makosso s'est prêté à l'exercice de questions-réponses s'apparentant, par séquence, à une explication de texte soutenue et affirmée du projet "L'accélération de la marche vers le développement".

Ce projet de campagne a suscité l'une des questions du journaliste Valda Saint-Val, du journal "Les Échos du Congo", désireux de savoir « Pourquoi un projet portant sur le développement ? ». Le premier directeur national adjoint a répondu qu'il s'agit d'un projet témoignant de la constance de Denis Sassou N'Guesso.

Selon ses explications, ce projet constitue une réponse claire, structurée et sécurisante émanant des multiples attentes du peuple congolais. Expliquant avec maîtrise son sujet, il a rappelé que ce projet s'inscrivait également dans la stricte continuité d'une gouvernance fondée sur la paix, la solidarité et la stabilité des institutions.

« L'accélération de la marche vers le développement repose sur une vision d'État, capable de préserver les acquis, tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques et sociales. Avec, pour corollaire, la nécessité de consolider l'unité nationale comme socle de tout progrès durable », a-t-il insisté.

Détaillant les avantages concrets que chaque département du pays tirera de ce projet, « qu'il s'agisse des routes, de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrialisation, du numérique, des services sociaux, aucun territoire ne sera laissé en marge », a-t-il expliqué, convaincu que la majorité présidentielle entend garantir un développement en valorisant les atouts spécifiques de chaque région afin de renforcer la cohésion territoriale et l'inclusion économique.

En outre, il a affirmé que ce projet offre une perspective claire et responsable face aux incertitudes. Il ne s'agit pas de promesses abstraites, mais d'engagements mesurables, portés par une expérience éprouvée de la gestion de l'État. Cette approche, qui vise à rassurer les partenaires économiques, les investisseurs et surtout les citoyens quant à la stabilité et à la prévisibilité de l'action publique, s'inscrit comme un véritable gage.

En ce qui concerne la jeunesse, majoritaire dans le pays, Anatole Collinet Makosso a exhorté à la confiance et à la mobilisation. « Le développement accéléré implique l'engagement des nouvelles générations dans l'entrepreneuriat, l'innovation et la participation citoyenne. La jeunesse est ainsi invitée à devenir l'architecte et le moteur de cette nouvelle étape de transformation nationale », a-t-il soutenu.

En définitive, Anatole Collinet Makosso a lancé un appel solennel, responsable et citoyen : « Le droit de vote est un acte fondamental garanti par la Constitution, et un pilier de la démocratie. Chaque citoyen est donc invité à exercer ce droit avec responsabilité ». Convaincu que le choix de la stabilité, de la continuité et de l'accélération du développement est un choix de sécurité et d'avenir. Rassurant aussi sur le fait que le taux d'abstention est un phénomène planétaire, c'est simplement une expression démocratique. Il s'en préoccupe fortement.

Pour la dernière question, le premier directeur national de campagne adjoint a répondu à une journaliste en lingala, l'une des deux langues nationales. Anatole Collinet s'est référé à la section X intitulée « Préserver un environnement sain pour la population ». Il a insisté sur la fait majeur que le chef de l'État est l'initiateur de plusieurs programmes tels que celui du Fonds bleu pour le bassin du Congo.