Afrique: Souveraineté numérique et dépendance technologique sur le continent - Qui contrôle l'intelligence artificielle contrôle l'avenir

L'Intelligence Artificielle redessine les équilibres de puissance mondiaux. Dans cette recomposition, l'Afrique occupe une position critique : elle consomme des technologies qu'elle ne conçoit pas, héberge ses données sur des serveurs qu'elle ne contrôle pas et forme des talents qui s'exportent.

Entre partenariats avec les géants mondiaux, ambitions d'infrastructures régionales et émergence de modèles locaux, le continent fait face à des choix structurants. Le coût de l'inaction est immense. Celui d'une mauvaise stratégie pourrait l'être tout autant.

Un constat brutal, une absence structurelle

L'Afrique représente 18 % de la population mondiale mais moins de 1 % de la capacité mondiale en centres de données. Or l'IA repose sur trois piliers : modèles, données, puissance de calcul. Qui contrôle ces trois dimensions contrôle la valeur. Sur chacun de ces fronts, le continent est en déficit. Les entreprises africaines utilisent des modèles conçus ailleurs, entraînés sur des corpus peu représentatifs de leurs réalités, et exécutés sur des serveurs situés en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Cette dépendance n'est pas conjoncturelle ; elle est structurelle.

L'intelligence artificielle est projetée pour contribuer 15 700 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. Sur ce montant colossal, seulement 10% sera capturé par les pays du Sud. L'Afrique, selon les projections les plus optimistes, pourrait saisir jusqu'à 1 500 milliards de dollars si elle investit intelligemment dans l'IA et développe des infrastructures numériques avancées. Ce montant représente près de la moitié de son PIB actuel. Mais, il ne se matérialisera pas spontanément. Il suppose des choix politiques, des investissements massifs et une gouvernance continentale cohérente.

La réalité actuelle est bien différente. Aucun pays africain n'a encore dépassé un taux d'adoption de l'IA de 20%, selon le rapport Microsoft AI Adoption 2025. L'Afrique du Sud concentre à elle seule plus des deux tiers de la capacité en centres de données du continent. L'Égypte, le Nigeria, le Kenya et le Maroc disposent également de concentrations plus importantes que le reste des pays. Mais à l'échelle continentale, 223 centres de données pour 54 pays représentent une infrastructure dérisoire face aux ambitions numériques affichées. Cette situation est conjoncturelle, elle ne se résoudra pas sans intervention délibérée.

La géopolitique de l'IA : une nouvelle extraction

Les grands modèles comme ChatGPT sont entraînés sur d'immenses volumes de données principalement anglophones ou sinophones. Les langues africaines y sont marginales. Ce qui entraine des performances dégradées pour des millions d'utilisateurs swahili, yoruba ou amhariques.

Au-delà du biais linguistique, les données africaines sont collectées, traitées et stockées hors du continent. Cette externalisation place la mémoire numérique africaine sous juridictions étrangères. Le terme de « colonialisme numérique» n'est pas rhétorique, il décrit une extraction de valeur où les données brutes quittent le continent et où la valeur ajoutée revient sous forme de services payants.

Dans le même temps, les États-Unis, la Chine et l'Europe rivalisent d'investissements en Afrique. Mais cette compétition traite souvent le continent comme marché et réservoir de données plutôt que comme centre décisionnel. Ensuite, et c'est là que l'enjeu devient géopolitique, les données africaines qui alimentent ces modèles sont collectées, traitées et stockées hors du continent, généralement sur des serveurs localisés aux États-Unis ou en Europe.

Cette réalité place la "mémoire numérique" de l'Afrique sous des juridictions étrangères, privant les gouvernements africains de la capacité à protéger la vie privée de leurs citoyens ou à tirer une valeur économique de leurs données brutes. Il y a une expression qui circule dans les cercles académiques et diplomatiques : "colonialisme numérique". Elle peut sembler excessive, mais elle désigne une réalité économique précise.

Le déficit d'infrastructure : un verrou materiel

Un centre de données d'IA nécessite électricité stable, connectivité très haut débit et refroidissement performant. Dans de nombreux pays africains, ces conditions ne sont pas réunies. Si on prend le cas du Nigeria, avec ses 17 centres de données, dont 14 concentrés à Lagos, le pays nécessite déjà environ 137 MW de capacité électrique pour ses installations existantes. Or le réseau électrique nigérian fournit en moyenne quatre heures d'électricité par jour.

Les opérateurs de centres de données sont contraints de dépendre de générateurs diesel. Le coût opérationnel est considérable, l'empreinte carbone, significative. Pourtant, des dynamiques émergent. Le partenariat entre Microsoft et G42 au Kenya autour d'un campus alimenté par la géothermie d'Olkaria montre qu'un modèle énergétique durable est possible. Mais, ces initiatives demeurent concentrées et insuffisantes face aux besoins continentaux.

Le Forum économique mondial et l'Africa Data Centres Association estiment que l'Afrique représente moins de 1% de la capacité mondiale en GPU, l'unité de traitement qui propulse l'entraînement des modèles d'IA. Ce chiffre illustre mieux que tout autre l'ampleur du fossé à combler. Sans GPU locaux, aucun modèle compétitif ne peut être développé. La souveraineté logicielle suppose une souveraineté de calcul.

Les données : un patrimoine stratégique sous-protège

L'Afrique dispose d'actifs de données uniques : biodiversité, génomique, agriculture, diversité linguistique exceptionnelle. Entre 1 000 et 2 000 langues sont parlées sur le continent. Cette richesse reste largement absente des systèmes d'IA. Chaque langue non intégrée représente des millions d'utilisateurs exclus des gains de productivité ; malgré des avancées comme African Next Voices ou InkubaLM, développé par Lelapa AI, premier grand modèle multilingue africain.

Les modèles locaux : nécessite technique et politique

Les modèles d'IA reproduisent les structures statistiques de leurs données d'entraînement. Un modèle entraîné principalement sur des données occidentales transporte des biais contextuels. En santé, agriculture ou finance, ces biais réduisent la pertinence des solutions. L'objectif africain ne doit pas être la course à la superintelligence, mais le développement d'une IA frugale, adaptée à des environnements contraints. Des acteurs comme Data Science Nigeria ou Alliance4AI illustrent cette approche pragmatique : modèles compacts, exécution locale, applications sectorielles concrètes.

Les centres de données régionaux : l'échelle pertinente

Peu de pays peuvent, à eux seuls, amortir les coûts d'infrastructures hyperscale. Une approche régionale (Nairobi pour l'Est, Lagos pour l'Ouest, Johannesburg pour le Sud, Casablanca pour le Nord) permettrait de mutualiser les investissements. Cassava Technologies, en partenariat avec Nvidia, a annoncé le déploiement massif de GPU à travers plusieurs marchés africains. Ce modèle hybride (capital international, pilotage africain) pourrait servir de référence. La question décisive demeure le contrôle juridique et stratégique de ces infrastructures.

Partenariats : accélération ou dépendance ?

L'autarcie technologique est irréaliste. Les capitaux et architectures de pointe nécessitent des alliances. L'enjeu n'est pas d'éviter les partenariats, mais de les structurer par le transfert de technologie, la formation locale, le stockage sous juridiction africaine et la participation au capital. L'exemple d'Instadeep, acquise par BioNTech, montre qu'une valeur mondiale peut émerger du continent. Mais la question de la propriété intellectuelle reste centrale.

Gouvernance : fragmentation et retard

L'Union africaine a adopté une stratégie continentale d'IA. Mais, incohérences institutionnelles, lenteurs législatives et divergences nationales fragilisent la cohérence d'ensemble. Sans harmonisation en matière de protection des données, fiscalité numérique et régulation algorithmique, les coûts de conformité augmentent et les vulnérabilités persistent. La souveraineté numérique est aussi fiscale (capter la valeur produite sur le territoire).

Capital humain : richesse fragile

Le continent ne concentre qu'environ 3 % des talents mondiaux en IA. Pourtant, il forme des ingénieurs compétents et innovants. Le défi est la rétention. Créer des écosystèmes attractifs (infrastructures, financements, stabilité) est essentiel pour éviter que les meilleurs profils rejoignent systématiquement Zurich, New York, Londres...

Trois scénarios stratégiques

Face à ces réalités, trois stratégies non mutuellement exclusives s'offrent à l'Afrique. Chacune a ses mérites, ses risques et son coût. Le premier scénario est celui des modèles locaux. Il consiste à investir massivement dans le développement de modèles d'IA conçus pour les réalités africaines, entraînés sur des données africaines, dans des langues africaines. Le deuxième scénario est celui des centres de données régionaux. Il mise sur la mutualisation d'infrastructures à l'échelle continentale, permettant de créer des économies d'échelle qui rendent les investissements financièrement viables.

Le troisième scénario est celui des partenariats stratégiques négociés. Il reconnaît la nécessité d'engager les géants technologiques mondiaux, mais cherche à maximiser les conditions de ces engagements. Ce scénario s'inspire des meilleures pratiques des pays qui ont réussi à tirer parti des investissements étrangers sans perdre leur autonomie stratégique.

Le coût de l'inaction

Rester simple consommateur d'IA signifierait capturer une part marginale de la valeur mondiale générée. Sur le plan économique, si le continent reste consommateur plutôt que créateur d'IA, il risque de capturer moins de 3% de la valeur économique mondiale générée par cette technologie. La majeure partie de ce maigre pourcentage passerait par des outils importés, des abonnements et des plateformes étrangères. Les startups africaines dépendraient d'API externes.

Les entreprises africaines s'appuieraient sur des outils de productivité étrangers. Les gouvernements africains contracteraient des vendeurs externes pour des fonctions d'intelligence numérique basiques. À long terme, le continent serait incapable de construire des industries d'IA compétitives parce que la propriété intellectuelle et les gains économiques resteraient offshore. Sur le plan sectoriel, les risques sont tout aussi concrets.

En agriculture, santé, finance, des solutions importées et mal adaptées limiteront les gains de productivité. Sur le plan stratégique, la dépendance à des infrastructures étrangères expose à des contraintes juridiques extraterritoriales.

Feuille de route

La tâche qui incombe aux entreprises africaines est d'investir tôt dans des solutions d'IA localement pertinentes. Les premiers acteurs bénéficieront d'avantages compétitifs significatifs dans des secteurs comme la fintech, l'agritech, la santé et la logistique. Elles doivent aussi constituer des bases de données propriétaires.

Quant aux investisseurs et institutions de financement du développement, la priorité est de financer l'infrastructure de calcul verte. Les centres de données alimentés par les énergies renouvelables africaines représentent à la fois un investissement rentable et une contribution à la souveraineté numérique du continent. Pour les académiques et les chercheurs, construire des corpus de données africaines de qualité est la contribution la plus immédiatement nécessaire.

Sans données, pas de modèles. Pour les diplomates, les institutions multilatérales et les négociateurs, la clé est de traiter les données africaines comme un actif stratégique dans les négociations commerciales. Exiger une réciprocité dans les accords numériques.

Une fenêtre stratégique étroite

Les technologies numériques obéissent à des effets de réseau. Les premiers acteurs capturent l'essentiel de la valeur. Les infrastructures construites aujourd'hui structureront les équilibres de demain. L'Afrique possède des atouts considérables : ressources énergétiques renouvelables, diversité linguistique, démographie dynamique, entrepreneurs ambitieux. Ce qui manque encore est la cohérence stratégique, le financement à l'échelle et une gouvernance unifiée.

Conclusion : la souveraineté comme condition économique

La souveraineté numérique n'est pas idéologique. Elle est économique. Contrôler modèles, données et infrastructures signifie contrôler la création de valeur. L'Afrique a une opportunité historique. Elle possède les ressources naturelles pour alimenter des centres de données verts. Elle possède la diversité linguistique et culturelle qui constitue un actif de données unique. Elle possède une population jeune, numérique et en croissance rapide qui représente à la fois un marché et un vivier de talents. La fenêtre est ouverte mais, elle ne le restera pas indéfiniment.