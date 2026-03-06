Sénégal: Filière arachidière - Dakar appelle à une refondation stratégique du secteur

À l'initiative du secteur privé, la première édition du Sénégal Peanuts Day a rassemblé, à Dakar, l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur arachidière. Producteurs, industriels, exportateurs, chercheurs, représentants de l'État et partenaires financiers ont partagé un diagnostic commun : la filière arachidière, pilier historique de l'économie nationale, nécessite aujourd'hui une réforme profonde pour retrouver tout son potentiel.

Organisée à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar par Africa Green Maritime, sous la direction de son président Oumar Diop, la rencontre a offert un espace d'échanges inédit entre des acteurs rarement réunis autour d'une même table.

Le thème objet de débat : « Soutenir la filière arachidière, c'est développer toute une économie à plusieurs chaînes de valeur », a donné le ton d'une journée consacrée à la relance stratégique du secteur. Fait notable, l'événement a été salué par les autorités publiques pour son caractère inédit : une initiative impulsée par le secteur privé. Abdoulaye Sadikh Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, a souligné l'originalité de la démarche, reconnaissant qu'il participait pour la première fois, dans sa carrière administrative, à une activité entièrement consacrée à un produit agricole.

Les échanges ont notamment mis en lumière une contradiction majeure : alors que l'arachide demeure une culture stratégique pour le Sénégal, le pays dépend encore de l'importation de semences. Pour Abdoulaye Sadikh Ndiaye, cette situation souligne l'urgence d'un investissement accru dans la recherche et le développement, en partenariat avec des pays disposant d'une expertise technologique avancée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le responsable au ministère a également pointé les difficultés de financement qui ont marqué la campagne en cours. Selon lui, les problèmes rencontrés dans la commercialisation de l'arachide sont principalement liés au manque de liquidités au niveau des points de collecte. Le gouvernement entend ainsi travailler avec les institutions financières pour corriger ces dysfonctionnements structurels dès la prochaine campagne.

La SONACOS réaffirme son rôle dans l'écosystème

Directeur général de la SONACOS, Elhadji Ndane Diagne a rappelé le rôle central de l'entreprise dans la transformation de l'arachide au Sénégal, tout en insistant sur la nécessité d'une collaboration renforcée avec les autres acteurs de la filière, notamment l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA).

Pour lui, l'avenir du secteur repose en grande partie sur l'innovation scientifique et l'amélioration des rendements agricoles. Il a également replacé la position du Sénégal dans le contexte international : le pays se situe aujourd'hui entre la huitième et la neuvième place mondiale des producteurs d'arachide, loin derrière des géants comme la Chine ou les États-Unis.

Vers une montée en gamme de la transformation

Au-delà des divergences sur certaines priorités, un consensus s'est dégagé : la filière doit évoluer vers une transformation locale plus poussée. L'objectif est de réduire l'exportation de graines brutes au profit de produits à plus forte valeur ajoutée, tels que l'huile raffinée, la pâte d'arachide, les tourteaux destinés à l'alimentation animale ou encore des produits agroalimentaires innovants.

Dans cette perspective, la Chine, premier importateur mondial de produits arachidiers, apparaît comme un marché stratégique pour les exportations sénégalaises. La présence d'un représentant de l'ambassade de Chine lors de l'événement illustre l'importance des dimensions commerciales et diplomatiques associées à cette filière.

Vers un rendez-vous annuel du secteur

Cette première édition du Sénégal Peanuts Day a également posé les bases d'une plateforme de concertation appelée à se pérenniser. Le directeur général de la SONACOS a déjà annoncé le soutien de son entreprise aux prochaines éditions, tandis que les organisateurs ambitionnent d'en faire un rendez-vous annuel structurant pour la filière.

Pour les acteurs présents, plusieurs chantiers prioritaires se dégagent : faciliter l'accès au financement des campagnes, développer les capacités de transformation industrielle, améliorer les infrastructures logistiques des zones de production et renforcer la compétitivité à l'export. Autant de défis que le secteur devra relever pour redonner à l'arachide sa place centrale dans l'économie sénégalaise.