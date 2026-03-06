La compagnie Air Sénégal a organisé mercredi dernier 4 mars, une journée baptisée « actions ramadan ». Cette initiative a été a marquée par des dons de denrées alimentaires, en matériels médicaux et produits d'hygiène, au profit des populations de Toglou, dans la commune de Diass et à la Maison d'Arrêt et de Correction de Rufisque.

En ce mois de ramadan et en perspective de célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, la compagnie nationale, a procédé à une distribution de dons destinés aux populations du village de Toglou, et au poste de santé de Diass Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise.

Les dons remis aux habitants de Toglou se composent de denrées alimentaires destinées aux veuves, aux orphelins et aux pensionnaires de daaras du village Ils comprennent aussi des bons de formation pour le renforcement de capacités des femmes membres du regroupement des GIE de la localité. « Elle s'inscrit dans une vision de développement durable et d'autonomisation. Nous n'apportons pas uniquement un appui matériel, nous investissons dans le potentiel humain de la communauté.

Air Sénégal réaffirme une conviction forte. Le développement d'une entreprise ne peut être dissocié de celui de son environnement. Lorsque les communautés qui nous entourent progressent, c'est toute la nation qui avance. Notre responsabilité sociétale est une responsabilité de proximité. Être une entreprise nationale, c'est aussi être présente auprès des familles vulnérables, des femmes et des enfants, avec des actions concrètes et durables" a expliqué Mme Khady Ndao Dieng.

Un geste salué par le chef de village Abdou Cissé qui s'est engagé à assurer une distribution équitable les produits à l'ensemble des ayants droits.

Après l'étape de Toglou, la délégation des femmes de la compagnie aérienne s'est rendue au poste de santé de Diass, où un lot important de matériels médicaux et paramédicaux a été remis, en présence des responsables du comité de santé. « Nous avons choisi le poste de santé de Diass pour apporter notre aide en termes de kits médicaux et paramédicaux.

Ces kits sont constitués d'appareils nébuliseurs, de chaises roulantes et du matériel de premiers secours entre autres », a détaillé Mme Aida Sène, membre de la délégation. Elle a assuré que conformément à l'ambition de la compagnie, de contribuer au développement de la communauté, cette initiative sera inscrite dans la durée.

Après la commune de Diass, les femmes de la compagnie ont poursuivi leur tournée en se rendant à la Maison d'Arrêt et de Correction pour femmes de Rufisque. Sur place un lot de produit d'hygiène, comprenant notamment serviettes hygiéniques, du dentifrice et autres produits destinés aux femmes a été remis aux autorités de l'établissement.

Investies par la compagnie de la mission de porter sa politique de responsabilité sociétale, les femmes de la société ont profité de cette « journée d'actions ramadan » pour plaider la cause des femmes actives. Dans son intervention, Mme Khady Dieng Ndao a soulevé la question de la durée des congés de maternité qu'elle estime « très courts » au regard de l'objectif d'allaitement maternel exclusif recommandé pendant six mois.

Elle a appelé à une réflexion collective sur les conditions réelles dans lesquelles les femmes exercent leur maternité tout en poursuivant leur carrière. Illustrant son propos, elle a mis en évidence le paradoxe existant entre les recommandations sanitaires et les contraintes professionnelles auxquelles sont confrontées les femmes allaitantes. « Le ministère de la Santé recommande l'allaitement maternel exclusif pendant six mois pour garantir le développement optimal de l'enfant.

Pourtant, le congé de maternité demeure limité à huit semaines. Cet écart met en lumière une réalité que vivent de nombreuses femmes : une pression constante pour concilier exigences professionnelles et responsabilités maternelles. Cette charge mentale, souvent invisible, a un impact humain, social et même économique" a-t-elle expliqué avant de préciser que son intervention était juste une contribution dans le débat public.