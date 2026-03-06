Sénégal: Partenaire officiel des JOJ 'Dakar' 2026 - Le Port Autonome de Dakar « embarqué » par le COJOJ

Le Port autonome de Dakar a grossi le rang des grands partenaires des Jeux olympiques. La société portuaire a signé avant-hier, mercredi, un partenariat avec le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse "Dakar" 2026. Elle devient sponsor officiel de ce premier évènement sportif olympique organisé sur le sol africain.

Dans le cadre de la mobilisation des grandes institutions publiques, le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse "Dakar" 2026 (COJOJ) a scellé un nouveau partenariat avec le Port Autonome de Dakar. Il a été signé, mercredi 4 mars, en présence de Ibrahima Wade, coordonnateur général du COJOJ et Waly Diouf Bodiang, Directeur général du Port Autonome de Dakar. Ce partenariat illustre la volonté du Port de mettre "pleinement en valeur ses forces vives et de porter une nouvelle génération tournée vers l'innovation, l'excellence opérationnelle et la performance durable ».

Dans un communiqué issu de cette rencontre, la société portuaire estime que ce rapprochement constitue un temps fort de l'année et l'élan qui rapproche de la grande célébration sportive de 2026. "Il illustre la volonté de soutenir une génération de jeunes athlètes, tout en participant à la projection d'une image moderne, ambitieuse et ouverte de la capitale sénégalaise sur la scène mondiale. Ce partenariat s'inscrit dans une vision commune : faire des Jeux un levier de mobilisation nationale, de dynamisation de l'économie et de rayonnement international pour Dakar et le Sénégal"

Plus qu'une simple compétition sportive, le Port autonome considère que les 4ièmes JOJ d'été seront également une tribune favorisant les échanges et permettront aux meilleurs jeunes athlètes du monde de découvrir la "Teranga", de respect et d'hospitalité du pays, tout en assurant la promotion des valeurs olympiques auprès des jeunes du Sénégal et de l'ensemble du continent africain.

Ils seront, en même temps, l'occasion de mettre en valeur la richesse culturelle du Sénégal et le rôle croissant de l'Afrique dans le Mouvement olympique. Il contribuera également, selon le Port, au rayonnement touristique et culturel de la capitale en étant au coeur de la valorisation du patrimoine dakarois.

À travers son rôle central dans l'accès et la mise en lumière de l'Île de Gorée, classée au rang de patrimoine mondial de l'UNESCO, le Port participera activement à "faire découvrir aux délégations et aux visiteurs un lieu emblématique de l'histoire et de la mémoire du pays, renforçant ainsi l'ancrage culturel et symbolique des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026".