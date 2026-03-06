Sénégal: Le meeting de Dakar en sursis

Labellisé world challenge depuis 2009, sous le magistère de Lamine Diack, alors président de l'IAAF, ancêtre de World Athletic, le meeting international de Dakar est en sursis. Face à des difficultés financières, surtout le non-paiement des primes aux athlètes, la Confédération africaine d'athlétisme (CAA) a pris la décision de le retirer du circuit.

Face à cet onde de choc que l'information a créée hier, jeudi 5 mars, le département de la Jeunesse et des Sports, a publie un communiqué annonçant sa programmation, comme prévu le 4 avril prochain. Le meeting de Dakar, cher au Président Lamine Diack, mais aussi a tous les amoureux de la première discipline olympique aura-t-il lieu le 4 avril prochain. Mystère et boule de gomme. Si la Confédération africaine d'athlétisme a pris une mesure conservation en le retirant du circuit, l'Etat du Sénégal, via le ministère de la Jeunesse et de Sports, tient à sa tenue à date échue.

Sara Oualy annonce la mauvaise nouvelle

C'est le président de la Fédération sénégalaise de l'athlétisme, le colonel de la Douane, Sara Oualy qui a annoncé une mauvaise nouvelle aux adeptes de la première discipline olympique, en soutenant que le plateau de la RTS2, que le meeting international de Dakar a été retiré du calendrier officiel de World Athletics. Selon lui, cette décision est liée à des difficultés logistiques et financières rencontrées dans l'organisation de l'édition précédente. Il a notamment évoqué des retards dans le paiement des primes dues aux athlètes ayant participé à l'édition 2025 du meeting.

« Si nous parvenons à payer ces primes à temps, nous pourrons éventuellement organiser le meeting après les Championnats d'Afrique qui se tiendront au mois de mai prochain », a indiqué le dirigeant. Cette situation constitue un revers pour l'athlétisme national, alors que le Sénégal se prépare à accueillir un événement sportif majeur avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, une compétition qui devrait attirer de nombreux jeunes talents du monde entier.

Toutefois, il faut noter que les autorités sportives espèrent régulariser la situation financière afin de permettre la relance du Meeting de Dakar dans les prochains mois et maintenir la présence du Sénégal sur la scène internationale de l'athlétisme.

Khady Diene Gaye annonce la prise en charge de 111 compétitions internationales en 2026 pour plus de plus de 4 milliards CFA

Le ministère de la Jeunesse et des Sports s'engage à prendre en charge 111 compétitions internationales portées par 35 fédérations et groupements sportifs pour l'année 2026, pour un coût global de 4.645.298 .482. francs CFA, a-t-on appris de ses services.

Selon un communiqué transmis aux médias hier, jeudi 5 mars, le ministère de la Jeunesse et des Sports renseigne que dans le cadre de la planification des activités sportives internationales et de l'optimisation de l'utilisation des ressources budgétaires de l'État, il a invité les Fédérations et groupements sportifs, à travers une lettre circulaire, à soumettre leurs programmes budgétisés de participation aux compétitions internationales prévues en 2026.

Il précise qu'au total, 43 fédérations et groupements sportifs ont répondu à cet appel en transmettant leurs calendriers dans les délais requis. "L'analyse des dossiers a permis d'identifier 223 compétitions internationales, représentant un coût global estimé à 6.698.069.803 francs CFA", a indiqué le ministère de la Jeunesse et des Sports. Plusieurs séances de travail tenues avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et les fédérations sportives, ont permis de déterminer les conditions d'éligibilité et critères de sélection, lesquels ont permis d'identifier 111 compétitions internationales que le ministère des Sports s'engage à prendre en charge.

La tenue régulière des réunions statutaires, l'organisation régulière de compétitions nationales, le respect des obligations de la fédération internationale concernée et la représentativité de la discipline comptent parmi les critères arrêtés, de même que la défense d'un titre, le ranking mondial, la zone géographique de la compétition et la priorité donnée aux compétitions des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026 Sur le tableau, le meeting international de Dakar figure a la 26eme position. C'est dire que l'Etat entend régler les différents problèmes pour que la capitale sénégalaise ne perde pas ce rendez-vous.