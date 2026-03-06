Ile Maurice: Entre sport et soins chiropratiques

On ne voit pas Julie Staub sur les circuits d'élite du triathlon mauricien ces derniers temps, mais elle n'a pas pour autant abandonné le sport. Aujourd'hui chiropractrice au Labourdonnais Health Centre, elle met sa connaissance du corps humain au service de sportifs comme de non-sportifs.

Tout commence à 15 ans. Julie, qui a déjà pratiqué le triathlon et la danse, se passionne pour l'anatomie et la biomécanique. Après son bac en 2004, elle part à Toulouse pour suivre une prépa où elle découvre une passerelle vers la kinésithérapie ou la psychomotricité. Finalement, elle décide de changer de filière. C'est un problème de genou contracté par son père, sauvé de l'opération par un chiropracteur, qui la pousse vers cette voie. Elle effectue six ans d'études (2006-2012) à l'IFEC (Institut Franco-Européen de Chiropratique) à Paris.

De retour sur l'île en 2012, elle collabore d'abord un an avec Cyril Fischhoff dans le Nord avant de se mettre à son compte en 2013. En 2018, elle complète sa formation avec un diplôme de recherche en santé musculo-squelettique à l'Anglo-European College of Chiropractic (devenu plus tard Bournemouth University), une spécialité centrée sur les enfants, la grossesse et l'accouchement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Julie Staub privilégie l'écoute du corps et la manipulation douce pour traiter les douleurs musculo-squelettiques.

En 2020, le Covid impose une pause. Julie Staub marque un arrêt professionnel pour s'occuper de ses enfants et se consacrer pleinement à l'entraînement en triathlon, qu'elle avait délaissé après ses 14 ans. Elle se distingue peu à peu sur le plan national, remportant les titres de championne de Maurice en 2022 et 2023.

Elle décroche également des médailles en duathlon et triathlon à l'étranger : bronze à la 2022 African Duathlon Cup au Ghana et aux championnats d'Afrique de triathlon à Hurghada, Égypte, en avril 2024. Ayant renoué avec le haut niveau, elle vise alors une qualification olympique, mais reprend finalement pleinement son métier en 2024.

Cette expérience sportive l'aide dans sa profession aujourd'hui. «Cela m'a donné plus de confiance ainsi qu'une meilleure connaissance du corps humain, dans la performance et dans son fonctionnement. Donc pendant ces années-là, j'ai vraiment essayé de potentialiser ma performance et ma santé. Aujourd'hui, j'utilise ça aussi pour aider mes patients, pour aider les gens qui en ont besoin», dit la chiropractrice.

Julie Staub illustre ici la complexité de la colonne vertébrale, au coeur de sa pratique au Labourdonnais Health Centre.

Julie Staub reçoit certes des athlètes de haut niveau, notamment dans le triathlon, comme Aurélien Cicéron, Adrien Toulet et Rémy Gérard. Toutefois, son métier ne se limite pas aux sportifs. «Ma pratique s'adresse à une population beaucoup plus large», explique-t-elle. «Je me suis aussi spécialisée pour les enfants et les bébés».

L'ancienne championne de Maurice de triathlon prend en charge les tout-petits dès une ou deux semaines, par exemple pour traiter des torticolis congénitaux. Sa parfaite connaissance de l'anatomie, des muscles et de la position des os lui permet d'intervenir sur ces enfants en toute sécurité.

Tout en conservant son expertise pour les sportifs, un domaine qui la passionne, toute personne, qu'elle soit sportive ou non, peut bénéficier de ses conseils. Ses compétences lui permettent notamment de corriger les mauvaises postures au travail, responsables de nombreuses douleurs musculo-squelettiques.

Sa clientèle est donc très variée. Sur son approche, elle insiste : «Le symptôme est l'expression du corps. Il nous envoie un message indiquant qu'une zone ne fonctionne pas correctement. Il faut l'écouter, traiter la région concernée, mais souvent la douleur ne se situe pas exactement là où se trouve le problème. Par exemple, une douleur dans les doigts ou l'avantbras peut provenir du cou.»

Pour Julie Staub, il est essentiel de considérer le patient dans sa globalité : comprendre son vécu, ses habitudes, ses postures et sentir ses tensions. Elle travaille ainsi non seulement sur la douleur, mais aussi sur la dynamique globale du mouvement.

Pour elle, soigner un sportif qui veut guérir «tout de suite» demande une approche particulière. Sa force réside dans sa capacité à comprendre l'athlète parce qu'elle en est une elle-même. Il ne s'agit pas d'imposer un arrêt brutal, mais de moduler l'activité. «Il faut aller dans son sens, ne pas arrêter toute activité complètement, mais reconstruire petit à petit», explique-t-elle. Elle aide le patient à comprendre que si la douleur est là, c'est que le corps n'a pas réussi à s'adapter.

Julie Staub (à dr.) sur la troisième marche du podium aux Championnats d'Afrique de triathlon le 19 avril 2024 à Hurghada, Égypte.

Julie Staub n'a pas mis fin à sa carrière sportive. Elle prend part à des compétitions de crosscountry, notamment avec les 'Port Louis Racers'. Elle concilie aussi ses consultations avec ses entraînements au sein de la sélection nationale de cyclisme féminin, aux côtés de Lucie de Marigny-Lagesse, Aurélie Halbwachs-Lincoln, Raphaëlle Lamusse et Camille Château. «Je ne faisais plus de compétition avec World Triathlon depuis 2024. J'ai décidé de faire du triathlon long-distance, donc Half Ironman, et aussi de me concentrer vraiment sur le cyclisme», précise-t-elle.

Julie Staub prépare actuellement le Half Ironman de Durban prévu pour le 7 juin (1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied), avec l'objectif de se qualifier pour les championnats du monde à Nice. Elle prendra également part aux championnats de Maurice en sprint, mais ne compte pas participer aux championnats d'Afrique sur cette distance. En attendant, elle continue à exercer son métier de chiropractrice au Labourdonnais Health Centre, les lundis et jeudis (9h-15h) ainsi que le vendredi (9h12h30).