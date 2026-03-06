Ile Maurice: Arrêtée pour avoir tent de dissimuler des preuves

6 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

L'enquête sur le meurtre d'Adriana Coutequel, survenu le 25 février à Mahébourg, connaît un nouveau développement avec l'arrestation d'une jeune femme de 25 ans mercredi par les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de Mahébourg. Employée comme domestique et habitante de la localité, Marie Annabelle Ladouceur est soupçonnée d'avoir tenté de faire disparaître des objets liés au crime. Après son interpellation, elle a été placée en détention au poste de police de Blue-Bay sur ordre de l'assistant surintendant de police Callychurn.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le principal accusé aurait remis à la suspecte plusieurs objets liés au meurtre, dont elle se serait débarrassée afin de faire obstacle à l'enquête. Lors de son interrogatoire, elle aurait admis les faits qui lui sont reprochés, selon les informations consignées dans le dossier d'enquête. Les objets évoqués par la police n'ont cependant pas encore été retrouvés et aucun élément incriminant n'a été trouvé à l'issue d'une perquisition à son domicile. Elle aurait également été formellement identifiée par le principal suspect, Jean Mike Lapuante, 38 ans.

Ce dernier, incarcéré dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de sa concubine, avait été admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle après avoir tenté de mettre fin à ses jours dans sa cellule, le 26 février. L'intervention rapide de la police aurait permis d'éviter le pire. Après sa prise en charge médicale, il a été transféré à l'hôpital psychiatrique de Beau-Bassin où il demeure sous surveillance.

L'arrestation de Marie Annabelle Ladouceur, soupçonnée d'avoir tenté de faire disparaître des preuves, constitue un nouveau développement dans cette affaire. Les enquêteurs tentent désormais de retrouver les objets qui auraient été utilisés lors du crime. L'enquête policière se poursuit afin de déterminer si d'autres personnes pourraient avoir été impliquées, directement ou indirectement, dans cette affaire. D'autre part, l'exercice de la reconstitution des faits a eu lieu hier.

