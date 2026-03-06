Ile Maurice: Un Malgache arrêté avec près de Rs 30 M d'héroïne

Un Malgache se retrouve au cœur d'une importante affaire de trafic de stupéfiants après la saisie de 2,9 kilos de substances suspectées d'être des drogues dangereuses, dont la valeur marchande est estimée à près de Rs 30 millions.

Arrêté le 28 février à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, l'homme est depuis détenu dans le cadre de l'enquête menée par l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU). Les faits sont consignés pour importation de drogue dangereuse avec circonstances aggravantes de trafic. Le suspect, Alain Victor Tantely Andrianomenjanahary, 52 ans, tailleur de profession, est détenteur d'un passeport malgache et réside à Antananarivo.

Il a été appréhendé le 28 février vers 19h30, à l'arrivée du vol MK289 en provenance d'Antananarivo. Lors de la fouille, les officiers de la Custom Anti Narcotics Section ont découvert trois colis rectangulaires contenant une substance granuleuse suspectée d'être une drogue dangereuse, ainsi qu'un quatrième colis renfermant une poudre également suspecte.

La pesée a révélé un poids total de 2910 grammes. Les officiers ont aussi saisi un téléphone portable, 400 dollars américains, 60 euros et 32500 ariary. Dans la foulée, les enquêteurs de l'ADSU ont tenté de remonter la filière en organisant une livraison contrôlée. L'opération, menée le 4 mars, n'a toutefois rien donné et a été interrompue sur ordre d'un surintendant de police, faute d'avoir permis d'identifier d'autres suspects. L'enquête se poursuit afin de déterminer les ramifications de ce possible réseau de trafic.