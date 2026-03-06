Ile Maurice: Cyclisme/VC de Pamplemousses - L'accent mis sur la relève

Le Vélo club de Pamplemousses (VCP) poursuit sa reconstruction. Cette saison, l'accent sera mis sur la relève. Jérémie L'Aiguille étant parti pour l'étranger, le fer de lance de l'équipe nordiste sera Samuel Dupuy. Ajay Ramadhin, le président, espère quelques bons résultats.

«Nous serons encore en phase de relance. Comme tous les clubs, nous espérons décrocher le maximum de podiums voire quelques succès même si la compétition sera féroce», dira d'emblée Ajay Ramadhin qui assume la présidence depuis le retour des Nordistes au sein du peloton en 2023.

«Nous allons, en tout cas, mettre l'accent sur les jeunes. Samuel Dupuy sera notre fer de lance et nous espérons avoir d'autres coureurs de sa trempe dans les années à venir. Samuel aura aussi le rôle de capitaine de route», ajoute notre interlocuteur. Celui-ci se réjouit de la tenue d'un stage lors du week-end des 21 et 22 février lors duquel, figuraient au programme des tests de contre-la-montre notamment.

«Nous avons pu réunir la plupart de nos coureurs pour ce stage qui a aussi été l'occasion de faire du team building. Nous avons pu compter sur le soutien de l'entraîneur national, Vincent Graczyk», précise Ajay Ramadhin. Le stage en question a été dirigé par les entraîneurs Michael Khedoo et José Achille qui ont aussi la responsabilité de l'Académie Nord-Ola.

Samuel Dupuy sera le fer de lance du Vélo club de Pamplemousses cette saison.

Ajay Ramadhin fait ressortir que le soutien du sponsor Terra Foundation a été très bénéfique au club l'année dernière et que ce partenariat est appelé à se renouveler cette année. «Terra a promis de nous soutenir cette année également. Nous sommes très reconnaissants à notre sponsor qui a contribué à notre belle saison 2025 lors de laquelle nous avons décroché les titres de champions de Maurice sur route en U23 (Jérémie L'Aiguille) et Access (Émilien Modeliar)», rappelle-t-il.

Le VCP a accueilli quelques coureurs à l'instar du prometteur Miguel Lerace en provenance du Port-Louis Municipal Cycling Club (PLMCC), David Ragotin qui défendait auparavant les couleurs du Péreybère SC et de Fabien Noëlette qui effectue son retour à la compétition. Celui-ci avait fait ses débuts sous la férule de José Achille au Centre national de Formation de Cyclisme (CNFC) et possède de la polyvalence étant également vététiste.

«Le Vélo Club de Pamplemousses compte le deuxième plus grand nombre de licenciés à Maurice. Il existe une véritable synergie entre le VCP et l'académie Ola. Le club possède un réel potentiel et, cette année, nous voulons faire encore mieux qu'en 2025. Nous pouvons compter sur le soutien de Terra et de Brasilia, filiale de Young Bros, qui nous aident énormément. Toutefois, nous avons encore besoin de soutien, qu'il soit financier ou non financier, afin de pouvoir nous maintenir sur la scène du cyclisme local. L'équipe est dynamique et nous voulons faire découvrir le vélo à davantage de personnes. Nous souhaitons aussi empêcher que les jeunes ne tombent dans la drogue et d'autres fléaux. Le vélo est une véritable école de vie», indique, pour sa part, Sébastien Achille, secrétaire du club.

Le club nordiste organisera la deuxième course de la saison le dimanche 15 mars, soit le Grand Prix Frédéric Achille, sur le circuit de Jinfei. «Le Grand Prix Frédéric Achille sera une belle occasion de montrer nos couleurs. Nous avons l'habitude de rechercher le maximum de sponsors pour offrir davantage de prix et de goodies aux vainqueurs. Nous le ferons de nouveau cette fois. Nous organiserons aussi une Fun Race parallèlement», conclut Ajay Ramadhin.