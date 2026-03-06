Ile Maurice: Le Dr Gungadin au DPP - «Je ne reçois pas d'instruction du Commissaire de police»

L'enquête judiciaire sur l'affaire Juliette s'est poursuivie hier devant la cour de district de Pamplemousses, présidée par la magistrate Neela Ramdewar-Naugah. L'audience a été consacrée au témoignage du Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-légal de la police, sur les circonstances de l'autopsie pratiquée sur Steeve Jacquelin Juliette. Le State Law Office était représenté par Me Nataraj Muneesamy, l'ancien commissaire de police, Anil Kumar Dip, par Me Ivan Collendavelloo, et le Dr Gungadin par Me Sailesh Seeboruth.

Interrogé par le représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), le Dr Gungadin a été catégorique : «My department is an independent medical department. I do not take instructions from anyone to perform an autopsy. I have never received instructions from the Commissioner of Police or the police», insistant sur l'indépendance du département médico-légal. Pour corroborer ses propos, l'huissier de la cour a relu des passages de sa déposition détaillant la réalisation de l'autopsie et ses conclusions.

Un autre point discuté concernait l'accès aux relevés téléphoniques via un Judge's Order auprès de Mauritius Telecom. Cette démarche avait déjà été annoncée par la poursuite le 20 janvier 2026. Me Ivan Collendavelloo a maintenu son objection à ce sujet. La magistrate a finalement renvoyé l'affaire au 10 avril pour débattre des arguments juridiques relatifs à ces éléments.