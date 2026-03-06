Ile Maurice: Un policier accepte de passer un alcootest devant une foule

Une vidéo diffusée en direct sur Facebook a provoqué une scène inhabituelle devant le poste de police de Rivière-Sèche dans la nuit du 27 février. Selon une plainte faite à la police, un habitant de Rivière-Sèche âgé de 31 ans aurait affirmé, lors d'un live sur Facebook, qu'un policier en service consommait de l'alcool pendant ses heures de travail. Dans la vidéo, l'homme déclare notamment : «Konstab pe konsom lalkol on duty.»

Cette diffusion a rapidement attiré l'attention du public. Peu après, une foule d'environ 50 personnes s'est rassemblée à l'extérieur et dans l'enceinte du poste de police, réclamant que le policier passe un alcootest. Afin de calmer la situation et de faire preuve de transparence, le policier s'est volontairement soumis à un alcootest vers 00 h 04. Le test, effectué à l'aide d'un appareil Dräger, a donné un résultat de 0,00 mg d'alcool par 100 ml d'air expiré, confirmant qu'il n'avait consommé aucune boisson alcoolisée. Les résultats ont été communiqués à la foule et la situation est revenue au calme et sans autre incident.

Toutefois, la diffusion de ces accusations sur les réseaux sociaux aurait entraîné des conséquences pour le policier. Après avoir vu la vidéo, certains proches et connaissances auraient remis en question son intégrité et son professionnalisme, ce qui lui aurait causé un stress moral. La police estime également que ces informations, jugées fausses, ont porté préjudice à l'image de la force policière. Les faits ont aussi été captés par les caméras de surveillance du poste de police. Une enquête pour breach of Information and Communication Technologies Act a été ouverte.