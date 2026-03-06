Sénégal: Doléances des enseignants - Le DG de la Fonction publique optimiste quant à une issue favorable des négociations

Dakar — Le directeur général de la Fonction publique (DGFP), Ibrahima Dieng, s'est dit optimiste quant à une issue favorable des négociations en cours entre l'État du Sénégal et les syndicats d'enseignants, évoquant la poursuite des discussions et l'espoir de parvenir à des convergences susceptibles de favoriser une sortie de crise dans le secteur de l'éducation.

"Nous sommes même optimistes parce que nous discutons et nous continuons à discuter de manière régulière entre les différentes parties. Hier [mercredi] déjà, nous étions ensemble pour poursuivre les travaux. Demain [vendredi] encore, nous serons ensemble si Dieu le veut bien", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS, jeudi.

Selon Ibrahima Dieng, les discussions avec les enseignants ont porté jusque-là sur des points techniques, notamment la revue des accords signés entre l'État du Sénégal et les syndicats, souvent évoqués dans le cadre du "passif social".

"Nous avons procédé à la revue des accords signés avec l'État du Sénégal. Nous avons également examiné certaines dispositions relatives au nouveau décret portant sur les décisionnaires", a-t-il précisé.

Le directeur général de la Fonction publique estime que ces travaux devraient permettre de dégager des convergences en vue de trouver une solution durable à la crise du secteur de l'éducation.

"Une fois ce travail terminé, nous pourrons ensemble dégager des convergences qui permettront d'aller vers une solution de sortie de crise", a-t-il indiqué.

Ibrahima Dieng a par ailleurs souligné que les discussions bénéficient du soutien des plus hautes autorités de l'État, rappelant que la question a été évoquée lors du dernier Conseil des ministres.

"Le chef de l'État lui-même est revenu sur cette question pour demander que les acteurs travaillent à aller vers une pacification du secteur de l'éducation", a-t-il rappelé.

Le G7, représentant les sept syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation, a entamé depuis quelques semaines des débrayages et autres actions, pour réclamer l'application des accords signés avec le gouvernement autour de leurs revendications.

Ils demandent notamment l'arrêt systématique de la surimposition des rappels dus aux enseignants et la révision du statut des enseignants décisionnaires, un point déjà pris en charge selon leur ministre de tutelle.

Moustapha Guirassy a signalé, en mi-janvier, l'adoption récente d'un décret en Conseil des ministres, mettant fin à une situation restée selon lui en suspens pendant plusieurs décennies.

Cette décision, qui concerne près de 7000 enseignants, selon les syndicats, vient surtout corriger une "iniquité" remontant à plusieurs décennies, selon le ministre, avec la création de deux catégories d'enseignants : les titulaires (fonctionnaires) et les décisionnaires (non-fonctionnaires).

Ces derniers, malgré la même charge de travail, et même à diplôme égal, sont exclus des avantages statutaires et reçoivent aussi des pensions de retraite inférieures.

Le directeur général de la Fonction publique a invité les syndicats à privilégier la poursuite du dialogue, estimant que l'État reste ouvert aux discussions et à la prise en charge des préoccupations des enseignants.

"L'État du Sénégal est suffisamment responsable pour accepter d'aller vers la prise en charge des préoccupations des travailleurs, sans que cela passe nécessairement par des mouvements de grève", a soutenu Ibrahima Dieng.

Dans ce contexte, M. Dieng a appelé à la levée des mots d'ordre de grève afin de permettre un climat de travail serein et la poursuite des négociations.