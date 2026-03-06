Sénégal: Alice Diop, invitée d'honneur de St-Louis'Docs 2026

Dakar — La réalisatrice française d'origine sénégalaise Alice Diop a été choisie comme invitée d'honneur de la 17e édition du Festival du film international documentaire de Saint-Louis prévue du 29 avril au 1er mai 2026, en reconnaissance de "sa contribution précieuse au cinéma documentaire", a-t-on appris des organisateurs, vendredi.

"Toute l'équipe du festival est très heureuse de vous annoncer que l'autrice et réalisatrice Alice Diop sera l'invitée d'honneur pour cette 17ème édition [...] Elle recevra le +Sargal'Docs+, un prix de reconnaissance", déclarent-ils.

Ils précisent sur leur page Facebook que durant son séjour de trois jours dans la capitale nord du Sénégal, Alice Diop va participer à des projections-rencontres et débats autour de plusieurs de ses films.

Plusieurs films (documentaires, courts et moyens métrages) sélectionnés et primés dans de nombreux festivals, sont à l'actif d'Alice Diop, parmi lesquels "Les Sénégalaises et la Sénégauloise" (2007), "La mort de Danton" (2011) et "La permanence" (2016). Ce dernier film qui a reçu le Grand-Prix de la compétition française au Festival du cinéma du réel à Paris (France).

Il y a aussi "Vers la tendresse" (2016), César du meilleur court métrage en 2017, dans lequel joue Mbissine Thérèse Diop, l'actrice principale du film "La Noire de..." (1966) de Sembène Ousmane.

"Saint Omer" (2022), premier long métrage fiction d'Alice Diop, a obtenu "Le Lion d'argent" et "Le Lion d'or du futur" à la Mostra de Venise, avant de remporter le César du premier film et du scénario original, décerné par l'Académie des arts et techniques du cinéma (France).

Alice Diop avait d'ailleurs représenté la France aux Oscars, les récompenses du cinéma américain, la même année.