Sénégal: Kaffrine - 25 femmes initiées à la technique du batik

6 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Vingt-cinq femmes de la région de Kaffrine (centre) vient de boucler une formation en teinture et batik africain, une technique artisanale de teinture par réserve de cire, utilisée pour créer des motifs uniques sur coton, a constaté l'APS.

Cette formation de trois jours a pris fin jeudi, à l'initiative d'un acteur de développement local, en partenariat l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat (APDA).

Il est également prévu un accompagnement des bénéficiaires de cette formation dans la mise en place de groupements d'intérêt économique (GIE) et dans le processus de formalisation de leurs activités.

Les bénéficiaires ont salué cette initiative et plaidé pour la multiplication de ce type de formations dans d'autres localités, non sans émettre le souhait de bénéficier davantage d'accompagnement, d'encadrement et de financement pour développer leurs activités.

