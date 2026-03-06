Sénégal: Lancement officiel de la saison du championnat national de rugby à XV, dimanche

6 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Fédération sénégalaise de rugby (FSR) va lancer officiellement la saison 2026 du championnat national de rugby à XV, dimanche, annonce-t-elle dans un communiqué transmis à l'APS.

Le match d'ouverture va opposer les Panthères de Yoff aux Jambars XV, au Camp Général Mountaga Diallo (Bel-Air), à partir de 16h00, précise-t-elle.

La nouvelle saison "s'annonce passionnante et très disputée", ajoute la Fédération sénégalaise de rugby, soulignant que "toutes les attentions sont tournées vers la championne en titre, ASFA, qui devra défendre sa couronne face à des équipes ambitieuses et déterminées".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.