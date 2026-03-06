Sénégal: Lancement officiel de la saison du championnat national de rugby à XV, dimanche

Dakar — La Fédération sénégalaise de rugby (FSR) va lancer officiellement la saison 2026 du championnat national de rugby à XV, dimanche, annonce-t-elle dans un communiqué transmis à l'APS.

Le match d'ouverture va opposer les Panthères de Yoff aux Jambars XV, au Camp Général Mountaga Diallo (Bel-Air), à partir de 16h00, précise-t-elle.

La nouvelle saison "s'annonce passionnante et très disputée", ajoute la Fédération sénégalaise de rugby, soulignant que "toutes les attentions sont tournées vers la championne en titre, ASFA, qui devra défendre sa couronne face à des équipes ambitieuses et déterminées".