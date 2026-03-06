Sénégal: Vers le lancement d'un deuxième plan d'institutionnalisation du genre au ministère de la Communication

Dakar — Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique compte lancer un deuxième plan d'institutionnalisation visant une meilleure opérationnalisation du genre dans ses différents démembrements, a annoncé la coordinatrice de la Cellule genre et équité (CGE) de ce département, Pauline Henriquette Gomes.

"Il y a eu certes beaucoup d'avancées mais le dernier audit du genre a montré beaucoup d'inégalités au sein de certains secteurs de la communication, des télécoms et du numérique [...], donc nous sommes sur une réactualisation du premier PIG (2019-2023)", a-t-elle déclaré.

Elle s'exprimait jeudi au terme d'un atelier de renforcement des capacités sur le genre et son intégration dans la chaine de planification-programmation-budgétisation-suivi-évaluation (PPBSE) au profit de la CGE et des points focaux du ministère.

Ce nouveau plan d'institutionnalisation du genre, dénommé PIG 2, devrait permettre de mettre en œuvre les 40% d'activités qui n'ont pas été menées lors du premier, dans le cadre de l'opérationnalisation du genre au sein du ministère de la Communication.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La coordonnatrice de la CGE a notamment relevé certaines spécificités liées à chaque ministère sectoriel qui freinent encore l'institutionnalisation du genre.

"Chaque secteur a ses réalités, sans oublier les changements institutionnels, mais il faut surtout faire en sorte que le top management soit sensible au genre, du ministre au secrétaire général et directeur de cabinet en passant par tous les directeurs des [entités] sous tutelle", a-t-elle dit.

L'institutionnalisation du genre ne relève pas seulement du cadre normatif mais constitue avant tout un levier stratégique d'efficacité, d'équité et de performance dans les politiques publiques, a souligné Mme Gomes.

"Les points focaux sont appelés à jouer un rôle déterminant dans cette dynamique, étant des acteurs clés de la diffusion de cette approche au sein des directions et services représentées", a-t-elle ajouté.

Durant cette formation, plusieurs concepts liés au genre ont été approfondis, notamment en lien avec les politiques publiques ainsi que les différentes stratégies pour l'intégration du genre dans la chaine PPBSE.

L'atelier a été organisé dans le cadre du Projet de renforcement institutionnel pour l'équité et l'égalité de genre au Sénégal (PRIEEG), une initiative financée par Affaires mondiales Canada et visant à intégrer l'égalité des genres dans les politiques publiques sénégalaises.