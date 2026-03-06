Afrique de l'Ouest: PI-SPI/74 Institutions autorisées - La carte bancaire se redessine

La liste des participants autorisés à ouvrir les services de PI-SPI (Paiement instantané) au public, lancés le 30 septembre 2025, est passée de 62 à 74 institutions.

Au-delà de la liste brute, administrative, c'est une recomposition stratégique du paysage financier ouest-africain qui se dessine.

Une montée en puissance progressive

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Huit pays apparaissent dans le dispositif : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo. Mais tous n'avancent pas au même rythme. Le Sénégal (19 participants) et la Côte d'Ivoire (15) dominent largement. À l'inverse, la Guinée-Bissau et le Niger ne comptent que 4 établissements chacun. Ce déséquilibre n'est pas anodin. Il reflète la profondeur des marchés bancaires, la maturité des infrastructures, et la capacité des acteurs à s'aligner rapidement sur les exigences du dispositif. En clair : PI-SPI devient un révélateur de la densité financière des économies régionales.

Sénégal-Côte d'Ivoire

À première vue, ça semble contre-intuitif : la Côte d'Ivoire est la première économie de l'UEMOA, pourtant le Sénégal affiche davantage de participants autorisés à ouvrir PI-SPI (19 contre 15) Mais le nombre d'acteurs ne reflète pas mécaniquement le poids économique et plusieurs facteurs peuvent expliquer cet écart.

D'abord, la structure du marché financier n'est pas la même. La Côte d'Ivoire a un marché bancaire plus concentré, des établissements de grande taille et une forte domination de banques historiques. Le Sénégal, lui, présente une plus grande diversité d'acteurs, davantage d'institutions de microfinance structurées et une présence fintech/mobile money particulièrement dynamique. Autrement dit, la Côte d'Ivoire pèse plus en volume, le Sénégal pèse plus en diversité d'opérateurs.

Par ailleurs, le Sénégal abrite le siège de la BCEAO et plusieurs directions régionales de groupes. Cette centralité institutionnelle favorise souvent une adoption rapide des nouveaux dispositifs, un alignement réglementaire plus fluide, une mobilisation précoce des acteurs locaux. Être "au coeur du système" facilite l'intégration. Dakar est davantage le centre institutionnel et monétaire. En revanche, en abritant la BRVM, l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA (AMF-UMOA), le DC/BR - Dépositaire Central / Banque de Règlement, Abidjan est clairement le centre du marché des capitaux régional.

Cette dualité explique en partie pourquoi les deux pays jouent des rôles complémentaires dans l'écosystème financier ouest-africain.

L'effet mobile money

Le Sénégal est l'un des marchés les plus dynamiques en matière de monnaie électronique, interopérabilité, inclusion financière digitale. La présence d'acteurs comme Mixx Sénégal ou Touchpoint Financial Services traduit une ouverture plus large aux établissements non bancaires. PI-SPI ne concerne pas que les banques traditionnelles (et c'est peut-être là que l'écart se creuse). Autre hypothèse : les acteurs sénégalais pourraient avoir perçu plus tôt l'intérêt stratégique de PI-SPI : sécurisation des flux domestiques, réduction des coûts de transaction, avantage compétitif dans le paiement instantané.

Le nombre plus élevé pourrait refléter une dynamique d'adhésion rapide plutôt qu'un différentiel de puissance économique.

Les grands réseaux verrouillent le terrain

Certains noms reviennent dans la liste comme une signature régionale : BOA, Coris Bank, Ecobank, Orabank, UBA. Présents dans plusieurs pays, ces groupes transnationaux s'imposent comme les piliers du système. Leur stratégie est claire : sécuriser une couverture géographique maximale pour ne laisser aucun marché périphérique devenir un angle mort.

Ce maillage régional leur donne un avantage décisif : des économies d'échelle technologiques, une harmonisation des process, une capacité à accompagner les flux transfrontaliers. PI-SPI devient pour eux un levier d'intégration régionale.

L'irruption structurante des fintechs et mobile money

Autre signal fort : la présence croissante des acteurs de la monnaie électronique. On retrouve : Orange Money, Orange Bank Africa, Moov Money, Mixx Sénégal. Le message est limpide : le paiement instantané ne sera pas uniquement bancaire. L'écosystème hybride (banques traditionnelles + fintechs + mobile money) est désormais institutionnalisé. Cela marque une rupture avec les logiques passées où les univers coexistaient plus qu'ils ne coopéraient.

Un paysage à plusieurs vitesses

Le nombre de participants par pays dessine une géographie économique : Sénégal et Côte d'Ivoire : pôles moteurs ; Mali et Burkina : marchés dynamiques mais intermédiaires ; Niger et Guinée-Bissau : intégration plus prudente ; Bénin et Togo : stabilisation autour d'acteurs solides. Ce gradient traduit non seulement la taille des marchés, mais aussi leur niveau de formalisation financière et leur appétence pour l'innovation.

Ce que cela raconte vraiment

PI-SPI n'est pas qu'un dispositif technique. Il devient un instrument de souveraineté monétaire régionale, un accélérateur d'interopérabilité, un test grandeur nature de coopération financière en Afrique de l'Ouest. Si la liste des participants ressemble à un simple inventaire, en réalité, elle trace la future architecture des flux économiques. Et dans cette architecture, ceux qui sont présents dès maintenant ne sont pas seulement autorisés à opérer. Ils sont positionnés pour structurer la prochaine phase de la transformation financière régionale.