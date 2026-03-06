Cote d'Ivoire: Notation - Bloomfield décerne à nouveau la note BBB+ à la Société Africaine de Crédit Automobile

A l'issue de sa notation valable du mois de septembre 2025 au mois d'août 2026, l'agence de notation Bloomfield a décerné à nouveau la note de long terme BBB+ à la Société Africaine de Crédit Automobile (SAFCA) qui opère sous le nom commercial de Alios Finance Côte d'Ivoire.

La perspective attachée à cette note est stable. Bloomfield a également décerné à nouveau la note de court terme A1 avec une perspective stable. Pour justifier la notation et les perspectives, l'équipe de Bloomfield a brandi sur le long terme, les facteurs de protection appropriés et considérés suffisants pour des investissements prudents. Cependant, elle estime qu'il y a une variabilité considérable de risques au cours des cycles économiques.

Sur le court terme, Bloomfield a relevé la certitude de remboursement en temps opportun très élevée de la société SAFCA. « Les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels » a avancé l'équipe de notation qui estime par ailleurs que les facteurs de risque sont mineurs.

Au niveau des facteurs clés de performance, Bloomfield souligne que la notation de la société est basée sur les facteurs positifs suivants : une exploitation affectée par des conditions exogènes limitant le développement de l'activité de crédit-bail ; une amélioration du résultat net déficitaire en 2024, grâce à une progression du PNB ; une optimisation de la gestion des charges d'exploitation, se traduisant par une relative maitrise des coûts en 2024 ; de bonnes perspectives de développement portées par une nouvelle dynamique actionnariale.

Selon toujours Bloomfield, les principaux facteurs de fragilité de la notation sont les suivants : une exécution stratégique mitigée en 2024 avec un recul de la production et un retard dans le lancement de nouveaux produits ; un coût du risque affectant le résultat net ; une dégradation de la qualité de la nouvelle production en 2024 ; une politique d'assainissement du portefeuille à consolider ; un coefficient d'exploitation demeurant important malgré une baisse des charges d'exploitation.