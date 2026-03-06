Sénégal: Ligue 1 - Le derby GF/TFC, un des chocs de la 18e journée

Dakar — Le derby du département de Rufisque, entre Génération Foot (GF) et Teungueth FC (TFC), représente l'une des affiches majeures de la 17e journée de la Ligue 1 de football, avec le choc AJEL-Jaraaf.

Le derby de Rufisque va opposer Génération Foot à Teungueth FC, samedi, au stade Djibril Diagne, à partir de 16h15.

Cette rencontre s'annonce très disputée, entre la meilleure défense du championnat avec trois buts encaissés, TFC et une équipe de Génération Foot qui peut compter sur l'un des meilleurs buteurs dub championnat, à savoir Abdourahmane Mbodj.

Vainqueur au match aller, Teungueth FC vise une nouvelle fois la victoire face à Génération Foot sur ses bases, histoire de ne pas se laisser trop distancer par le leader, AJEL. TFC a surtout raté l'occasion de prendre la deuxième place du classement lors de la précédente journée.

Génération Foot, de son côté, a retrouvé du dynamisme et va tout faire pour renouer le succès dans ce derby sur ses terres. Les académiciens peuvent compter, pour cela, sur leur buteur et pépite Abdourahmane Mbodj.

Le jeune attaquant, déjà auteur de 7 buts, est attendu pour retrouver les filets face à TFC. Le Jaraaf, battu lors de la phase aller par le leader, AJEL, effectue dimanche un déplacement périlleux à Rufisque.

Le champion sortant, fragilisé par un bilan de huit matchs sans victoire, va essayer de se relancer face au leader, solide dans son fauteuil. Face au Jaraaf, AJEL aura à coeur d'assumer son statut à domicile, sans compter la perspective de garder ses 5 points d'avance sur ses poursuivants immédiats que sont I'US Gorée et Teungueth FC.

Le club rufisquois vise le titre pour sa deuxième saison au sein de l'élite, il se doit donc de maintenir son avance en tête. Le dauphin d'AJEL, l'US Gorée, accueille Dakar Sacré-Coeur (DSC), samedi, avec l'objectif de retrouver le chemin du succès.

Les insulaires doivent impérativement obtenir un résultat positif pour rester dans la course pour le titre.

Voici le programme de la 18e journée de Ligue 1

LIGUE 1

Samedi

GF-Teungueth FC (16h15), Stade Djibril Diagne

US Gorée-DSC (16h30), Stade Djaguily Bagayoko

Wally Daan-AS Pikine (16h30), Stade Lat Dior

Dimanche

AJEL- Jaraaf (16h30), Stade Ngalandou Diouf de Rufisque

Linguère-Guédiawaye FC (16h30), Stade Mawade Wade de Saint-Louis

US Ouakam-Casa Sports (16h30), Stade Amadou Barry de Guédiawaye

HLM-ASC Cambérène (16h30), Stade municipal des HLM

SONACOS-Stade Mbour (16h30), Stade Ely Manel Fall de Diourbel