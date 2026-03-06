Congo-Kinshasa: Election à la Ligue nationale de football des jeunes - Face à face Trésor LuaLua/Zéphyr Kanyinda

L'élection à la tête de la Ligue nationale de football des jeunes (LINAFJ) est prévue le lundi 9 mars 2026. Deux profils s'affrontent pour la présidence : l'ancien international congolais Trésor LuaLua et l'administrateur sportif et ancien journaliste Zéphyr Kanyinda. Un rendez-vous important pour l'avenir de la formation des jeunes talents en RDC.

Trésor LuaLua, ancien capitaine de l'équipe nationale congolaise, a évolué dans plusieurs clubs à l'étranger, notamment à Newcastle et à l'Olympiacos. Il a aussi porté les couleurs de l'équipe nationale de la RDC, où il s'est fait remarquer grâce à ses performances en attaque.

Il s'inscrit dans une volonté de donner un nouvel élan au football des jeunes et mise sur son expérience du haut niveau pour promouvoir une meilleure détection des talents et renforcer l'encadrement des jeunes joueurs à travers le pays.

En face de lui, se trouve Zéphyr Kanyinda, qui défend la continuité et l'expérience. Présent dans la gestion de la LINAFJ depuis plusieurs années, il met en avant sa connaissance du fonctionnement de la structure et la stabilité dans l'organisation des compétitions des jeunes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette élection intervient dans un contexte où le football congolais cherche à retrouver ses repères et à consolider ses bases en matière de développement de jeunes talents.