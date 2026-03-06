Ethiopie: Le Grand Iftar de Rue se déroulera samedi à Addis-Abeba.

Addis-Abeba — La sixième édition de l'Iftar annuel de la Grande Rue, organisé à l'échelle nationale, se déroulera ce samedi à Addis-Abeba ainsi que dans plusieurs autres villes d'Éthiopie, a annoncé le Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie.

Lors d'une conférence de presse consacrée à l'événement, le Conseil a indiqué que l'édition de cette année se tiendra sous le thème « Nejashi pour la nation ».

Le chef de cabinet du président du Conseil suprême, Ustaz Abubeker Ahmed, a expliqué que le mois de Ramadan constitue une période propice au renforcement de la solidarité et au partage des valeurs communes entre les différentes communautés.

Selon lui, ce programme d'iftar communautaire puise son inspiration dans la longue tradition de tolérance de l'Éthiopie, notamment dans l'héritage d'Ashama ibn Abjar (Nejashi), le souverain axoumite connu dans l'histoire islamique pour avoir offert protection aux premiers musulmans.

Les organisateurs ont précisé que le choix de ce thème met en avant les valeurs de compassion, d'unité nationale ainsi que le rôle historique de l'Éthiopie dans la promotion de la coexistence interreligieuse.

D'après le Conseil suprême, l'événement se tiendra simultanément dans plusieurs villes et communautés du pays, afin de mettre en lumière les dimensions spirituelles et sociales du Ramadan.

L'initiative vise également à renforcer la solidarité entre les citoyens et à souligner l'importance de la foi dans la promotion de la compréhension mutuelle et de l'harmonie sociale. Ustaz Abubeker a également indiqué que ce rassemblement servira de cadre pour annoncer d'importantes initiatives et des projets de développement.

Il a par ailleurs exhorté les participants à respecter la sacralité du mois de Ramadan et à observer les principes éthiques islamiques tout au long de l'événement. Il a invité la communauté musulmane à prendre part massivement à cette rencontre, qu'il a décrite comme une manifestation collective de foi et de cohésion sociale.

L'événement est organisé en partenariat avec le Conseil de la jeunesse musulmane d'Éthiopie, qui contribuera à la mobilisation de la communauté et à la coordination des bénévoles.

Le président du Conseil de la jeunesse musulmane d'Éthiopie, Ustaz Hayder Kedir, a souligné que cette édition revêt un caractère particulier, car le programme se déroulera simultanément à travers le pays, offrant ainsi aux jeunes une occasion de renforcer leur engagement en faveur de l'unité nationale, du développement et du progrès social.

De son côté, Cheikh Ali Mohammed Eba, chef du Bureau du Conseil des oulémas auprès du Conseil suprême, a encouragé la population à soutenir les personnes dans le besoin durant le mois de jeûne.

Il a ajouté que ce rassemblement ne se limitera pas à une simple pratique religieuse, mais constituera également un moment de prière collective pour l'unité nationale et une paix durable.

Au fil des années, l'Iftar de la Grande Rue est devenu une tradition annuelle rassemblant des citoyens de tous horizons, reflétant l'esprit du Ramadan et l'engagement constant de l'Éthiopie en faveur de l'unité et de la coexistence pacifique.