Afrique: L'Éthiopie dévoile son Pacte énergétique national lors de la conférence « Mission 300 » en Afrique du Sud

Addis-Abeba — L'Éthiopie a présenté son Pacte national pour l'énergie (National Energy Compact) lors de la conférence Mission 300 tenue à Cape Town, en Afrique du Sud, mettant en avant une feuille de route ambitieuse destinée à élargir l'accès à l'électricité, attirer les investissements et consolider un secteur énergétique fondé sur les ressources renouvelables.

La conférence s'inscrit dans le cadre de l'initiative Mission 300, lancée par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, qui vise à fournir un accès à l'électricité à 300 millions de personnes en Afrique subsaharienne d'ici 2030.

L'événement a réuni des ministres de l'Énergie et des Finances, des partenaires du développement, des institutions financières ainsi que des représentants du secteur privé afin de renforcer les efforts destinés à accélérer l'accès à l'énergie sur le continent.

Lors de la présentation du pacte énergétique de l'Éthiopie, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa, a expliqué que la stratégie nationale repose sur cinq axes principaux : l'élargissement de l'accès à l'électricité et aux solutions de cuisson propre, le renforcement des infrastructures énergétiques, l'intensification des échanges régionaux d'électricité, le développement des capacités institutionnelles du secteur et l'encouragement de la participation du secteur privé.

Le ministre a indiqué que le gouvernement s'est fixé pour objectif d'atteindre un taux d'électrification national de 75 % d'ici 2030, ce qui permettrait d'apporter l'électricité à environ 50 millions d'Éthiopiens supplémentaires.

Il a également souligné que le pays s'appuie sur son important potentiel en énergies renouvelables, dominé par l'hydroélectricité, tout en poursuivant le développement de ses infrastructures de production, de transport et de distribution d'énergie.

Dans ce cadre, l'Éthiopie ambitionne de porter sa capacité installée de production électrique à 14 000 mégawatts d'ici 2030, consolidant ainsi sa position parmi les principaux producteurs d'énergie renouvelable en Afrique.

Le pacte met également l'accent sur l'élargissement de l'accès à des solutions de cuisson propre pour 58 % de la population, dans le but d'améliorer l'accès global à l'énergie tout en réduisant les impacts environnementaux.

Habtamu Itefa a par ailleurs mis en avant le rôle croissant de l'Éthiopie dans l'intégration énergétique régionale. Le pays exporte déjà de l'électricité vers plusieurs pays voisins et poursuit le développement de nouvelles interconnexions transfrontalières afin de renforcer le commerce régional de l'énergie.

Il a également évoqué les réformes engagées pour améliorer l'efficacité et la viabilité financière du secteur de l'électricité, tout en créant un environnement plus favorable aux investissements privés.

L'Éthiopie figure parmi les pays de la deuxième cohorte participant à l'initiative Mission 300 et a élaboré son Pacte national pour l'énergie comme un cadre stratégique destiné à accélérer l'électrification et à mobiliser d'importants investissements.

Ce pacte a été officiellement approuvé en septembre 2025, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, en présence du président éthiopien Taye Atske Selassie.

S'adressant aux participants de la conférence, le ministre a invité les partenaires du développement et les investisseurs privés à renforcer leur engagement dans le secteur énergétique éthiopien, tout en réaffirmant la volonté du gouvernement de soutenir les investissements stratégiques.

Lancée en avril 2024 par le Groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, l'initiative Mission 300 constitue un programme majeur visant à élargir l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne grâce à des réformes politiques, un financement accru et des partenariats public-privé renforcés.