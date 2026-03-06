Ethiopie: Les organisations de la société civile - Des partenaires indispensables selon le chef du Centre de coordination pour l'édification du système démocratique

Addis-Abeba — Adem Farah, chef du Centre de coordination pour l'édification du système démocratique, vice-président du Parti de la Prospérité et vice-Premier ministre, a déclaré aujourd'hui que les organisations de la société civile constituent des partenaires stratégiques irremplaçables dans la consolidation d'un système démocratique solide.

La 5e édition de la Semaine des Organisations de la Société Civile (OSC) a été inaugurée aujourd'hui à Addis-Abeba sous le thème : « L'autonomie : un pilier de la paix durable et du développement inclusif ».

À cette occasion, le vice-Premier ministre a indiqué que le gouvernement travaille en étroite collaboration avec les organisations de la société civile depuis le lancement des réformes nationales.

Il a souligné que ces organisations jouent un rôle stratégique dans la consolidation de la démocratie et la promotion du développement économique, en intervenant notamment dans les domaines où l'action de l'État et du secteur privé reste limitée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, les OSC contribuent également de manière déterminante à la formation des jeunes générations, au renforcement de la confiance entre les citoyens et à la cohésion sociale.

Le vice-Premier ministre a par ailleurs rappelé les avancées réalisées depuis l'adoption de la Proclamation n°1113/2019, qui garantit la liberté d'association et a permis d'élargir l'espace civique en levant plusieurs restrictions.

Grâce à ces réformes, le nombre d'organisations de la société civile a presque triplé dans le pays, participant activement aux efforts de développement et de consolidation de la paix, a-t-il affirmé.

Il a également exhorté ces organisations à renforcer leur engagement en faveur de la démocratie, notamment à travers l'éducation civique des électeurs en vue des prochaines élections, ainsi que leur soutien à la transition du pays vers une économie plus productive.

Dans son discours d'ouverture, la ministre de la Justice, Hanna Arayaselassie, a indiqué que les réformes juridiques et procédurales engagées ces dernières années ont favorisé une croissance significative du nombre d'organisations civiles en Éthiopie.

Elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir la liberté d'association et d'expression des citoyens, conformément aux déclarations officielles.

La ministre a également mis en avant le rôle des organisations communautaires dans la promotion de la démocratie, de la paix et du développement économique, les encourageant à prendre part activement aux débats publics, aux processus de justice et aux élections.

De son côté, le directeur général de l'Autorité des Organisations de la Société Civile (ACSO), Samson Biratu, a indiqué que les OSC évoluent désormais dans un environnement plus favorable, leur permettant d'exercer leurs activités et leurs mandats avec davantage d'efficacité.

Il a précisé que cette cinquième édition vise à renforcer la coopération entre les différentes parties prenantes et à favoriser le partage d'expériences dans un esprit de dialogue pacifique et constructif.

Selon lui, cette initiative possède également un fort potentiel de développement et pourrait à l'avenir s'étendre à l'échelle régionale et africaine, en favorisant la collaboration entre organisations et nations.

Le président du Conseil des Organisations de la Société Civile Éthiopiennes (ECSOC), Ahmed Hussen, a pour sa part souligné que les réformes engagées ont encouragé la création de nombreuses organisations, contribuant ainsi de manière significative à la démocratisation et au développement du pays.

Afin de maximiser l'impact de ces organisations au bénéfice du public, il a appelé l'ensemble des acteurs à s'impliquer activement, tout en soulignant que la relation entre le gouvernement et les OSC doit reposer sur la transparence et la coopération.

En vue des prochaines élections nationales, il a également réaffirmé la volonté des organisations de la société civile de contribuer à l'organisation d'élections libres, crédibles, inclusives et équitables, permettant aux citoyens d'exprimer librement leur choix.