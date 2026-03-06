Cote d'Ivoire: Qualité du service public - L'Observatoire du service public renforce l'écoute des usagers

La première rencontre des membres du Comité consultatif multisectoriel de l'Observatoire du service public (Osep) s'est tenue le jeudi 5 mars 2026 à Abidjan. Cette réunion de travail, consacrée à l'amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens, s'est achevée par l'adoption de plusieurs recommandations destinées à renforcer l'efficacité de l'administration publique.

Au terme des échanges, les participants ont validé des propositions qui feront l'objet d'un suivi rigoureux. Représentant le ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le directeur de cabinet adjoint, N'Guettia Kouamé Jérôme, a assuré de l'engagement du ministère à traduire ces conclusions en actions concrètes.

Selon lui, les recommandations visent notamment à réduire davantage les délais de traitement des dossiers, simplifier les procédures digitales et garantir un accueil plus humain dans les services publics. «Les conclusions de cette rencontre doivent déboucher sur des mesures correctives tangibles : un accueil amélioré, des délais réduits et un traitement plus diligent et humain dans la gestion des attentes des usagers-clients », a-t-il souligné.

Il a, par ailleurs, réaffirmé la volonté du ministre d'État de faire de l'administration ivoirienne « un modèle de performance et d'intégrité », insistant sur la nécessité pour le citoyen de percevoir concrètement l'impact de ses préoccupations dans l'action publique.

Pour le secrétaire permanent de l'Osep, Lucien Kouakou, cet atelier s'inscrit dans la mission de veille de l'institution. « Notre devoir est de nous assurer que la voix de l'usager n'est pas seulement entendue, mais qu'elle constitue le principal moteur de l'action et de la décision publique », a-t-il affirmé.

Les travaux ont porté sur quatre axes majeurs : le bilan du rapport d'analyse des préoccupations des usagers pour le second semestre 2025, le suivi des décisions gouvernementales issues des recommandations de l'Osep, l'état d'avancement du déploiement des bornes tactiles et des QR codes dans les services publics, ainsi que le projet d'interopérabilité avec les centres de relations usagers-clients. S'adressant aux membres du Comité consultatif multisectoriel (Cms), Lucien Kouakou a insisté sur leur rôle stratégique dans la mise en œuvre des réformes.

« Notre mission est claire : surveiller, évaluer et alerter afin d'améliorer continuellement l'organisation du travail et la satisfaction des usagers », a-t-il conclu. L'Osep se définit comme un organe consultatif de veille stratégique permanent et un instrument d'aide à la prise de décision pour l'amélioration de la qualité du service public et la satisfaction des usagers.