Cote d'Ivoire: Concours d'entrée à l'EMPT de Bingerville - Les inscriptions ouvertes pour la session 2026

Le ministère de la Défense annonce l'ouverture officielle du concours d'entrée à l'École Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville au titre de l'année 2026. L'information a été rendue publique à travers un communiqué signé du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, invitant les jeunes élèves ivoiriens remplissant les conditions requises à prendre part à cette sélection.

Selon le communiqué daté du 4 mars 2026 à Abidjan, les inscriptions au concours se dérouleront du mercredi 4 mars au vendredi 24 avril 2026. Cette période permettra aux parents et aux candidats intéressés d'effectuer les formalités nécessaires pour intégrer cet établissement militaire d'excellence, reconnu pour la qualité de la formation qu'il offre.

Le concours est ouvert aux jeunes garçons et filles de nationalité ivoirienne, actuellement élèves en classe de CM2. Les candidats doivent toutefois remplir une condition essentielle : être âgés de 12 ans au plus au moment de la candidature. Cette exigence vise à recruter de jeunes talents dès la fin du cycle primaire afin de leur offrir une formation académique et militaire adaptée.

L'École Militaire Préparatoire Technique de Bingerville constitue depuis plusieurs années un vivier important pour la formation des futurs cadres des Forces armées de Côte d'Ivoire. Elle combine un enseignement général rigoureux avec une formation militaire axée sur la discipline, le sens du devoir et l'excellence.

Afin de faciliter l'accès aux informations et aux démarches d'inscription, le ministère de la Défense met plusieurs structures à la disposition des candidats et de leurs parents. Les renseignements peuvent être obtenus à la Direction des ressources humaines du ministère de la Défense ainsi qu'au Bureau concours de l'État-major général des armées.

Les candidats peuvent également se rapprocher des Régions militaires de Daloa, Bouaké et Korhogo, ainsi que des Bataillons de sécurisation du Sud-Ouest à San-Pedro, de l'Ouest à Man, du Nord-Ouest à Odienné et de l'Est à Bondoukou. D'autres points d'information sont disponibles au Centre d'entraînement des opérations de la paix de Séguéla, à la Garde républicaine de Yamoussoukro ainsi que dans les brigades de gendarmerie d'Abengourou et de Gagnoa.

Par ailleurs, le ministère invite les candidats à consulter la plateforme officielle dédiée aux concours du ministère de la Défense pour accéder aux informations détaillées et aux modalités d'inscription. À travers l'organisation de ce concours, les autorités entendent offrir aux jeunes élèves ivoiriens une opportunité d'intégrer un établissement de référence, tout en contribuant à la formation d'une nouvelle génération de citoyens disciplinés et engagés au service de la nation.